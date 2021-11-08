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Украинцы создали грузовик за 1 млн рублей

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Coolon Motors

Украинская компания Coolon Motors разработала электрический грузовик, который способен проезжать до 300 километров на одном заряде батареи. Старт массового производства запланирован на 2022 год, сообщается на сайте компании.

Стоимость грузовика составит от $16 тыс. (около 1,1 млн руб. по текущему курсу). Производители утверждают, что на сэкономленном горючем электромобиль может окупиться за три года. Новинка, построенная на модульной платформе, оснащается мотором мощностью до 120 кВт и способна развивать до 90 км/ч, двигатель питается от литий-железо-фосфатного аккумулятора емкостью до 60 кВт*ч.

Особенностями электрогрузовика называют низкопольную кабину, короткую базу, большие углы обзора, готовность к интеграции систем автономного вождения и множество различных опций для расширения функционала. Грузоподъемность варьируется от 1,5 до 2,5 тонны.

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Coolon Motors

На первом этапе (с 2022 по 2024 год) Coolon Motors собирается выпускать до 2 тыс. электромобилей в год, а потом увеличить объем выпуска в десять раз, построить собственный завод площадью 40 тыс. кв. м и экспортировать машины в Европу и на другие рынки.

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