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Названы самые популярные иномарки в России

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Kia

Модель Kia Rio возглавила рейтинг иномарок российской сборки. К середине 2021 года в стране насчитывалось 939 тыс. автомобилей этого семейства, сообщает агентство «Автостат». Rio производится в России с 2006 года, сейчас модель стоит от 965 тыс. руб.

На втором месте в рейтинге идет модель другой корейской марки — Hyundai Solaris (873 тыс. ед.). Она выпускается в РФ с 2010 года, сейчас цены стартуют от 890 тыс. руб. Топ-3 замыкает Renault Logan, которая производится с 2005 года (755 тыс. ед.; цена от 734 тыс. руб.).

В десятку самых популярных иномарок отечественной сборки вошли Ford Focus (654 тыс. шт.), Chevrolet Niva (649 тыс. шт.), Volkswagen Polo (566 тыс. шт.), Renault Duster (455 тыс. шт.), Renault Sandero (375 тыс. шт.), Skoda Octavia (332 тыс. шт.) и Hyundai Creta (315 тыс. шт.). Все они, кроме Ford Focus и Chevrolet Niva, по-прежнему производятся на территории РФ.

По состоянию на середину 2021 года в России насчитывалось 12,7 млн иномарок локальной сборки, что составляет 28% от общего количества легковых автомобилей в стране.

Ранее стало известно, какие автомобили покупали чаще всего в октябре 2021 года.

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