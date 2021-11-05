Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал героем мемов 04:51
В Роспотребнадзоре сообшили о риске заражения COVID-19 от привитого... 04:49
Генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения зампреда... 04:41
«Спартак» подшутил о матче с «Лестером» 04:36
В ЕАО число уволившихся из-за вакцинации от COVID-19 врачей скорой выросло 04:25
Врач Тяжельников порекомендовал возвращаться в привычный ритм жизни к концу... 04:19
Минюст США подал в суд на Техас 04:05
Экономист Григорьева предупредила иностранцев об «обнулении» их пенсий 04:02
США продадут Саудовской Аравии оружие на 650 миллионов долларов 03:58
В Москве могли знать о положительном допинг-тесте Ничушкина, но его назвали... 03:43

Половина россиян довольна состоянием дорог в своих городах

close
100%
Wikimedia Commons

Половина россиян довольна состоянием дорог в своих городах — об этом говорится в совместном исследовании «Ингосстраха» с Финансовым университетом при правительстве России, сообщает газета «Известия».

«Работой общественного транспорта удовлетворены 72%, а дорожной полиции — 79%. Высокая вероятность попасть в пробку, по мнению жителей, ожидает в 67% городов, а попасть в ДТП — в 18%», — указано в исследовании.

Анализ дорожной ситуации был проведен в крупных городах с населением не менее 250 тыс человек.

Лучшие, по мнению жителей городов, дороги — в Грозном, Белгороде, Саранске, Якутске, Магнитогорске, Владикавказе, Набережных Челнах, Калуге, Махачкале и Нижневартовске.

Хуже всего дороги в Смоленске, Рязани, Владивостоке, Томске, Костроме, Брянске, Архангельске, Петрозаводске, Санкт-Петербурге и Ярославле.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, как себя вести во время тотальных проверок ГИБДД.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть