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Парковки в Москве три дня будут бесплатными

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы во время ноябрьских праздников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября», — заявили в дептрансе.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть внимательными и парковаться без нарушений.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал о бесплатной парковке на праздниках — парковаться можно будет бесплатно даже на улицах с тарифом 380 рублей в час. Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.

Он отметил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки в столице будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными.

Ранее сообщалось, что погода на ноябрьские праздники ожидается дождливая — хотя она будет теплее, чем обычно.

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