Парковки в Москве три дня будут бесплатными

Водители смогут бесплатно парковаться на улицах Москвы во время ноябрьских праздников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

«В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября», — заявили в дептрансе.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости быть внимательными и парковаться без нарушений.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказывал о бесплатной парковке на праздниках — парковаться можно будет бесплатно даже на улицах с тарифом 380 рублей в час. Платить придется лишь за парковки со шлагбаумом.

Он отметил, что в период нерабочих дней с 28 октября по 3 ноября, а также 7 ноября платные парковки в столице будут работать в обычном платном режиме, поскольку эти дни не являются праздничными.

Ранее сообщалось, что погода на ноябрьские праздники ожидается дождливая — хотя она будет теплее, чем обычно.