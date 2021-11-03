Эксперт объяснил, прячет ли туман нарушения ПДД от камер

Разработчик передвижных комплексов видеофиксации Владимир Пригоровский рассказал РЕН ТВ, может ли туман скрыть от камер нарушения ПДД.

Эксперт заявил, что камера фиксирует нарушение, только если виден номер машины.

По мнению Пригоровского, для камер страшен не столько туман, сколько снегопад. Фиксация знака происходит с расстояния 30-40 метров.

«Все камеры сейчас сделаны так: если они не читают номерного знака, то не будут сохранять нарушение», — раскрыл принцип действия камер для штрафов эксперт.