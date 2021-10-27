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На Красной площади хотят запретить ездить на велосипедах и самокатах

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Максим Блинов/РИА «Новости»

На Красной площади и по Александровскому саду могут запретить ездить на велосипедах, самокатах, роликовых коньках и других подобных средствах передвижения. Соответствующий законопроект ФСО России размещен на государственном портале.

Ранее стало известно, что Минтранс и МВД хотят внести в ПДД изменения для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Планируется ограничить скорость СИМ до 25 километров в час, а их масса не должна будет превышать 35 килограмм.

Также ведомства предлагают запретить передвигаться на СИМ детям до семи лет без сопровождения взрослых, а гражданам до 14 лет могут разрешить двигаться по обочине только при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и только на тех дорогах, где действует ограничение скорости до 60 км/ч.

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