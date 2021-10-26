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Автоэксперт Васильев объяснил, как можно сэкономить на шинах

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Почти на треть выросла стоимость шин с начала 2021 года, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные аналитиков. Сообщается, что сильнее подорожали летние шины, но на зимние — цена также выросла.

Эксперт Егор Васильев рассказал изданию, как можно сэкономить «на резине».

Первый и самый очевидный способ, бережная эксплуатация. Васильев указывает, что нужно точно соблюдать сезонность в использовании.

Автоэксперт также говорит, что в рамках одного бренда, есть обычно как премиальные, так и бюджетные шины. По его мнению, можно приобрести и недорогие модели — без существенного снижения их потребительских свойств. Васильев посоветовал с учетом приближающейся зимы использовать шины с меньшим внутренним диаметром, но более высоким профилем. Это позволит дольше сохранять контакт с поверхностью при возникновении продольных и поперечных ускорений.

Ранее эксперт дал советы по прохождению техосмотра. Он отметил, что техобслуживание поможет убедиться в исправности в исправности тормоза, рулевого управления и тех элементов конструкции, которые будут проверять во время техосмотра.

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