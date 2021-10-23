Автовладельцам напомнили о налоге, который надо заплатить в ноябре

До 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. И уже в октябре автомобилисты начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом, рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать», — уточнил Соловьев.

При этом основная задача автовладельца просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года, отметил юрист.

Если не заплатить налог в срок, то будут начисляться пени, напомнил Соловьев.

По словам юриста, налоговые органы отправляют расчет налога в личный кабинет, который владелец автомобиля может завести на официаль­ном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Кроме того, начисленный налог можно увидеть и оплатить через Госуслуги, резюмировал эксперт.

Ранее в Госдуме предложили отменить транспортный налог и заменить его дополнительным сбором при покупке топлива.