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Автовладельцам напомнили о налоге, который надо заплатить в ноябре

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Depositphotos

До 1 декабря автовладельцы должны заплатить транспортный налог за 2020 год. И уже в октябре автомобилисты начали получать письма от своих территориальных налоговых органов с его расчетом, рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В подготовленном налоговой инспекцией расчете указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате, поэтому гражданину самому ничего не нужно рассчитывать», — уточнил Соловьев.

При этом основная задача автовладельца просто перечислить в бюджет указанную сумму, причем по закону это нужно сделать до 1 декабря 2021 года, отметил юрист.

Если не заплатить налог в срок, то будут начисляться пени, напомнил Соловьев.

По словам юриста, налоговые органы отправляют расчет налога в личный кабинет, который владелец автомобиля может завести на официаль­ном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Кроме того, начисленный налог можно увидеть и оплатить через Госуслуги, резюмировал эксперт.

Ранее в Госдуме предложили отменить транспортный налог и заменить его дополнительным сбором при покупке топлива.

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