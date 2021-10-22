ГИБДД вывела инспекторов в рейд по беседам на АЗС

Подмосковная Госавтоинспекция продолжает проводить беседы о соблюдении ПДД и использовании на одежде световозвращающих элементов, рассказали в ведомстве. На этой неделе в рамках акции «Засветись!» инспекторы ходили с тематическими листовками по автомагазинам и дилерским центрам, а потом отправились на заправочные станции.

Сотрудники подмосковной ГИБДД посетили автозаправочные станции в Одинцовском городском округе, где рассказали посетителям и работникам о важности использования световозвращающих фликеров. Автоинспекторы отметили, что риск ДТП с пешеходами особенно возрастает в темное время суток с началом осенне-зимнего времени года.

Посетителям АЗС вручили тематические листовки и световозвращающие браслеты. В ведомстве отмечали, что использование фликеров в темное время суток может снизить риск ДТП в 10 раз.

Ранее красноярская ГИБДД сняла ролик по мотивам корейского сериала «Игры в кальмара» с инспектором в образе куклы-убийцы.