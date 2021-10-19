ГИБДД разыскивает роняющие цемент бетономешалки

Госавтоинспекция Ростовской области выступила с призывом к жителям Донской столицы сообщать о бетономешалках, которые роняют строительные смеси на дорогу.

В ГИБДД посетовали, что такие машины, двигаясь с перегрузом, загрязняют своими отложениями проезжую часть. От этого ухудшаются эксплуатационные характеристики дорог и горожане вынуждены дышать бетонной пылью.

«Особенно часто такие факты могут наблюдаться на затяжных подъемах, а также в местах расположения светофорных объектов и перекрестков, где во время начала движения автобетоносмесителя из его переполненного барабана на проезжую часть выплескивается бетонная смесь», — сообщили в ведомстве.

В местном отделе ГИБДД попросили участников дорожного движения, которые стали очевидцами разлива бетонной смеси на дорогу, незамедлительно информировать полицию. Видеозаписи таких нарушений с обязательной фиксацией госномеров бетономешалки с указанием места, даты и времени нарушения гаишники призвали присылать на электронную почту.

В этом году Госавтоинспекция выявила 12 случаев загрязнения проезжей части бетоном при его перевозке автобетоносмесителями. Водителей привлекли к административной ответственности по статье 12.33 КоАП РФ (о повреждении и загрязнении дорог).

Ранее в ГИБДД попросили граждан докладывать о пьяных водителях.