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Ford придумал выдвижные выхлопные трубы

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Ford

Компания Ford запатентовала выхлопные патрубки, которые способны менять свою длину для улучшения внедорожных способностей автомобилей. Патенты, зарегистрированные в США и Германии, обнаружил портал CarBuzz.

У большинства транспортных средств угол въезда больше, чем угол съезда. На бездорожье «зацепить» заднюю часть автомобиля проще — существует риск повредить выхлопную систему. Новая разработка Ford призвана увеличить угол съезда внедорожников.

В патенте описывается система с электрическим приводом, подшипниками и шестерней, которая позволяет «втягивать» выхлопную насадку (которая физически отделена от трубы) внутрь на 12 сантиметров. Это позволит как улучшить геометрическую проходимость автомобилей, так и уменьшит риск поцарапать машину.

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Ведомство по патентам и товарным знакам США

В патенте говорится о том, что систему можно использовать на различных транспортных средствах, в том числе на пикапах, внедорожниках, фургонах и седанах. Предполагается, что выхлопной патрубок будет складываться в зависимости от выбранного режима движения автомобиля. Патент датируется 2020 годом и был обнародован только недавно, при этом Ford еще не внедряла новую разработку в свои автомобили, в том числе новый внедорожник Bronco.

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