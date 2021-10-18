Chery показала обновленный кроссовер TXL для России

Компания Chery анонсировала появление в России обновленного кроссовера TXL, который продается под брендом Exeed. Ее презентация состоится в октябре, тогда же будут объявлены цены и комплектации.

Новинка отличается вытянутой по горизонтали безрамочной решеткой радиатора, модернизированной светодиодной оптикой, 19-дюймовыми литыми дисками из алюминиевого сплава в двухцветном окрасе, а также иной задней частью и раздвоенной системой выхлопа особого дизайна.

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В салоне пятиместного кроссовера установлены два объединенных экрана диагональю 12,3 дюйма каждый с разрешением 1920х720, которые отвечают за панель приборов и мультимедийный комплекс, сенсорный экран управление климат-контролем (с очисткой и ионизацией воздуха), восемь динамиков от Sony и атмосферная подсветка. Площадь панорамной крыши с люком из стекла толщиной 5 мм составляет 1,12 м². Салон выполнен исключительно из черной кожи. Функция дистанционного запуска мотора войдет в базовую комплектацию. Предусмотрено шесть подушек безопасности.

Под капотом Exeed TXL стоит безальтернативный 1,6-литровый турбомотор, который работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» (с подрулевыми переключателями). Автомобиль оснащен системой полного привода. Двигатель способен выдавать 186 л.с. и 275 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 9,8 секунды. Дорожный просвет равен 210 мм, кроссовер способен преодолевать брод глубиной до 450 мм. Спереди стоит подвеска типа McPherson, сзади — независимая многорычажная.

close 100% Chery

Продажи модели TXL стартовали в России в октябре 2020 года. Сейчас дорестайлинговый кроссовер стоит от 2,2 млн рублей.