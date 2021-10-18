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ГИБДД назвала самые опасные для пешеходов районы Москвы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Столичная Госавтоинспекция рассказала, где в Москве прохожие чаще всего попадали в ДТП в 2021 году. С начала года зарегистрировано почти две тысячи аварий с наездами на пешеходов. В них погибли 110 человек, еще 1927 получили травмы.

Самым опасным для пешеходов стал Восточный административный округ (ВАО) — в нем произошло 253 ДТП. На втором месте идет Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) с 225 авариями. Пятерку замкнули Северный (213), Южный (205) и Северо-Восточный (202) округа столицы.

При этом чаще всего в таких ДТП пешеходы погибали на юге Москвы (17 смертей в ЮАО), на западе (14 в ЗАО), на востоке и юго-востоке (по 12 погибших в ВАО и ЮВАО). Наибольшее количество раненых в таких ДТП зарегистрировано в Восточном, Юго-Восточном и Северном административных округах (250, 230 и 210 человек соответственно).

Также в ГИБДД изучили пешеходную аварийность по районом Москвы. В этом антирейтинге лидируют Пресненский и Люблино — по 36 ДТП. Следом идут Выхино-Жулебино и Марьино, Даниловский и Южное Бутово, Соколиная гора, Можайский, а также Хамовники, Гольяново и Северное Тушино (от 32 до 26 аварий с начала года).

Ранее Госавтоинспекция изучила данные водителей, которые в 2021 году устраивали аварии, нарушая ПДД, и составила социальный потрет такого автомобилиста.

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