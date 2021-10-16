Число пострадавших в крупном ДТП в Нижнем Новгороде возросло до 18

Число пострадавших в результате ДТП с участием грузовика и двух автобусов в Нижнем Новгороде увеличилось до 18 человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, пятеро из них были госпитализированы.

Источник также рассказал, что остальных пострадавших отвезли на осмотр в больницу.

Как сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ГУМВД России по региону, причиной этой аварии стал грузовик, который не уступил дорогу «Лиазу».

«По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ», выезжая с прилегающей территории, при наличии знака «уступи дорогу», произвел столкновение с автобусом «ЛиАЗ», который совершил столкновение с маршрутным такси «ПАЗ», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде, в результате чего 15 человек пострадали. ДТП случилось в субботу днем, 16 октября, на улице Мечникова. В двух автобусах находились 50 человек.

До этого сообщалось, что на трассе под Волгоградом автобус с детьми-спортсменами столкнулся с «Нивой».