Renault выходит на рынок Узбекистана

Renault объявила, что начинает производственную и коммерческую деятельность в Узбекистане совместно с компанией Roodell.

В Узбекистане Renault представит модели сегмента SUV. Сперва в продажу поступят модели Arkana и Kaptur, позже клиентам предложат Renault Duster последнего поколения. На первом этапе продажами и сервисом займутся два дилерских центра в столице страны — Ташкенте.

По словам гендиректора Renault Россия и СНГ Яна Птачека, присутствие на рынке Узбекистана предполагает долгосрочный проект по локальной сборке автомобилей и развитие дилерской сети.

Roodell занимается импортом автомобилей в Узбекистан с 2014 года. Сперва компания завозила автомобили Lada, в 2019 году начались продажи Kia. С конца 2021-го на заводе, расположенном в свободной экономической зоне Джизак, Roodell организовал сборку машин Lada.

Ранее Renault анонсировала российские продажи кроссовера Kaptur в спецверсии Intense.