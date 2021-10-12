«АвтоВАЗ» рассказал подробности о новом двигателе для Lada

Пресс-служба «АвтоВАЗа» опубликовала ролик, где рассказала подробности о новом 1,6-литровом двигателе, который устанавливается на все модификации Lada Granta и Largus (кроме версий Cross).

В 90-сильном двигателе (на 3 л.с. больше, чем у прежнего агрегата) используются 48 новых деталей, среди которых головка блока цилиндров, коленчатый вал, поршни, шатуны и топливная рампа.

Благодаря изменениям двигатель стал тише на 2,4 децибела, расход топлива уменьшился до 4%, а эксплуатационный расход масла — до 10%. При этом ресурс двигателя увеличился на 25%. Машины Lada с новым мотором испытывались 1,5 года и за это время прошли более миллиона километров в разных дорожных климатических условиях - как в Якутске и Сочи, так и в Сургуте с Кисловодском.

На «АвтоВАЗе» рассказали, что уменьшение ширины кулачков распределительного вала привело к сокращению механических потерь, расход топлива снизился за счет более узкого сечения дроссельного патрубка и снижения оборотов холостого хода (в среднем 7,5 л 92-го бензина на 100 км), а новая клапанная группа уменьшила расходы на обслуживание.

Ранее стало известно, когда «АвтоВАЗ» снова планирует поднять цены автомобилей Lada.