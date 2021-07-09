Песков заявил, что проект трассы М-12 пока обсуждается

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о строительстве трассы М-12.

По его словам, текущие планы развития дорожной сети находятся на уровне крупного проекта.

«Концептуальные планы развития дорожной сети, конечно, есть. Такие планы перспективные тоже неоднократно обсуждались. Пока это все на уровне крупного проекта, пока не было точных трассировок. Этим будут заниматься уже сейчас после вчерашнего рассуждения», — сказал он.

Накануне Путин заслушал доклады о строительстве М-12 от губернаторов регионов, по территориям которых трасса будет проходить на участке от Казани до Екатеринбурга.

В апреле президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга. Строительство трассы необходимо закончить до 2024 года.