Стали известны подробности ДТП с губернатором Ставропольского края
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Источники рассказали РИА «Новости» о подробностях ДТП с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.
Отмечается, что водитель автомобиля, в котором находился глава края, врезался в столб, чтобы избежать аварии с другим автомобилем.
Уточняется, что другой автомобиль выезжал с второстепенной дороги, когда губернатор двигался по главной.
«Чтобы избежать столкновения, машина, которая ехала по главной, въехала в столб», — заявил источник.
Ранее стало известно, что Владимиров не был травмирован, его водитель получил вывих руки.
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