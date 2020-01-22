Стали известны подробности ДТП с губернатором Ставропольского края

Источники рассказали РИА «Новости» о подробностях ДТП с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Отмечается, что водитель автомобиля, в котором находился глава края, врезался в столб, чтобы избежать аварии с другим автомобилем.

Уточняется, что другой автомобиль выезжал с второстепенной дороги, когда губернатор двигался по главной.

«Чтобы избежать столкновения, машина, которая ехала по главной, въехала в столб», — заявил источник.

Ранее стало известно, что Владимиров не был травмирован, его водитель получил вывих руки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Губернатор Ставрополья попал в аварию