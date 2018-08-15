Число погибших при обрушении моста в Генуе возросло до 38

Число погибших в результате обрушения моста близ Генуи увеличилось до 38 человек, из них трое несовершеннолетних, сообщает Reportage Online.

Сообщается, что пять тел еще не опознаны.

В настоящее время 16 человек находятся в больницах, из них 12 — в критическом состоянии.

По данным пожарных, всего с моста упало около 30 машин, однако то, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли. Также отмечается, что под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.