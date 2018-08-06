ГИБДД: в Москве стало больше нетрезвых водителей за полгода

В ГИБДД Москвы сообщили, что в период с января по июнь 2018 года число нетрезвых водителей в столице увеличилось на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, 2017 года, превысив шесть тысяч, передает агентство городских новостей «Москва».

«За январь-июнь 2018 г. сотрудниками Госавтоинспекции пресечено 6 тыс. 770 административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в нетрезвом состоянии», — сообщили в ГИБДД.

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Представители ведомства также отметили, что за аналогичный период 2017 года было пресечено 6 тысяч 312 нарушений подобного характера.

Ранее сообщалось, что МВД России усложнило экзамен на получение водительских прав.