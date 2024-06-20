«Ты их в дверь — они в окно»: как автокомпании Китая спрячутся в России от новых санкций США Автоэксперт Мосеев: китайские автокомпании могут запустить ренейминг в России

Китайские автоконцерны могут спрятаться в России под зонтичные бренды из-за мер, которые заложены против них в новом законопроекте конгресса США. Санкции впервые предполагают нанесение адресных ударов по бизнесу КНР, который активно работает в РФ. Эксперты отрасли рассказали «Газете.Ru», какие шаги готовят китайские автопроизводители и почему Россия выигрывает от происходящего.

Законопроект республиканца Майка Галлахера о прямых санкциях для китайского бизнеса из-за работы на российском рынке был внесен в конгресс США два месяца назад, однако возможные ответные действия начали обсуждаться только сейчас, сообщил Telegram-канал No Limits. Авторы паблика уточнили, что именно автобизнес первым нервно отреагировал на этот документ.

«Ряд крупных китайских автокомпаний рассматривают вариант ухода с российского авторынка, но лишь в официальном статусе», — написал No Limits со ссылкой на топ-менеджеров из сферы автобизнеса страны, знакомых с ситуацией.

В обосновании внесения этого законопроекта Галлахер указал на имеющиеся «свидетельства промышленной поддержки Российской Федерации со стороны Китайской Народной Республики в сочетании с присущими ей (КНР) размытыми границами между гражданским и государственным оборонным аппаратом в КНР». По мнению конгрессмена, это требует новых действий для защиты нацбезопасности США.

Законопроект предлагает наделить президента США безграничными полномочиями для введения точечных санкций против компаний КНР, занимающихся экспортом в РФ вооружений и технологий двойного назначения. Китайские автокомпании попали в санкционный лист наряду с другими технологическими и промышленными концернами КНР.

Как могут поступить китайцы

Многие китайские компании сейчас стремятся на международные рынки, поэтому эту угрозу они рассматривают со всей серьезностью, уверен руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. По его мнению, многие автоконцерны предвидели, что рано или поздно дойдет до адресных санкций и начали готовиться к этому заранее, создав зонтичные бренды (когда под одним брендом выпускается сразу несколько видов продукции).

«К примеру, это та же история Geely с BelGee (предлагает в России старые модели Geely. — «Газета.Ru»), Changan — с ГАЗом и Chery, которая тоже смотрит, чтобы сделать под обособленным брендом в России, не связанное с собой, — сказал в беседе с «Газетой.Ru» эксперт. — Geely и BelGee — это вот ярчайший пример, компания явно готовилась задолго до возможных санкций, переводя часть модельного ряда. К примеру, новый кроссовер Coolray продается как Geely, а его старое поколение — под брендом BelGee. В дальнейшем им ничего не помешает перевести под этот бренд и другие более новые машины. Я думаю, что в этом направлении движение будет идти».

Китайские автокомпании уже создали большое число суббрендов, многие из которых существуют только в России, отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он полагает, что одна из целей этих компаний заключается как раз в том, чтобы вывести материнский бренд из-под потенциальных санкций.

«Есть понимание, что Китай наш рынок не бросит. Тут как у Высоцкого: «Ты их в дверь — они в окно». Они всячески будут искать пути, чтобы под каким-либо видом остаться на нашем рынке. Например, как это сделали в компании Geely, — их в России нет, потому что они уже на опережение сыграли: BelGee — отдельный дистрибьютор, а они здесь ни при чем. То есть бизнес, я думаю, делать продолжат, но из-под санкций будут выкручиваться разными путями», — уверен Целиков.

Почему РФ оказалась в выигрыше

Выдавливание китайского автобизнеса с международных рынков в определенном смысле сейчас играет на руку России, выразил мнение Мосеев из «Автомаркетолога». Он напомнил, что США повысили ввозные пошлины для китайских электрокаров на 100%, а Евросоюз на некоторые марки из КНР поднял таможенные тарифы — до 38%.

«Тем самым они закрывают возможность китайцам активно развиваться на их рынках. Ну и, соответственно, китайцы смотрят больше на развивающиеся страны, где им не чинят препятствий. Поэтому здесь такая двоякая ситуация. В итоге, я думаю, что на уровне руководства Китая будет принято решение: условно такие-то бренды открыто участвуют в российском бизнесе, а какие-то бренды покидают рынок либо прячутся под с суббрендами, которые могут быть оформлены на российские юрлица, но при этом не связаны с китайцами», — пояснил Мосеев.

Впрочем, не стоит недооценивать силу американского санкционного оружия, ситуация может качнуться как в одну, так и в другую сторону, уверен Целиков. Он обратил внимание на то, что все будет зависеть от того, насколько сильно та или иная компания пересекается с международным бизнесом, насколько масштабны ее амбиции на международных рынках, несмотря на препоны западных стран.