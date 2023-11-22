«АвтоВАЗ» не выехал на FAW, теперь попробует на Chery

«АвтоВАЗ» на фоне санкций США может отказаться от производства автомобилей китайского госконцерна FAW в пользу машин частной китайской автокомпании Chery, говорят собеседники «Газеты.Ru». Сам Волжский автозавод уже не опровергает возможное закрытие проекта по выпуску кроссовера Lada X-Cross 5 на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Волжский автозавод страдает от проблем с поставками автокомпонентов, поэтому ему срочно нужен новый технологический партнер, говорят автоэксперты.

На фоне внесения «АвтоВАЗа» в санкционные списки США и последовавших проблем с банковскими платежами и уходом поставщиков компания отказывается обсуждать дальнейшую судьбу проекта по сборке кроссоверов Lada X-Cross 5, представляющих собой китайские FAW Bestune T77 с эмблемой Lada.

Торжественная церемония старта производства Lada X-Cross 5 была приурочена к открытию Международного экономического форума в Санкт-Петербурге, она состоялась летом 2023 года. В ней приняли участие глава Минпромторга Денис Мантуров, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Однако до нынешнего момента машина официально не представлена на рынке, не объявлены цены и комплектации, а на официальном сайте Lada кроссовер упоминается на единственном слайде с пометкой «Скоро в продаже».

Официальный представитель «АвтоВАЗа» уклонился от прямого ответа на вопрос «Газеты.Ru» о судьбе проекта Lada X-Cross 5, в пресс-службе завода также не опровергли сообщения в СМИ о вероятном сворачивании этого проекта. Компания также отказалась комментировать свое сотрудничество с другими автомобильными брендами.

«Мы не подтверждаем ни один из слухов, который нам приписывает сотрудничество с кем-бы то ни было конкретным. Это ошибочные догадки.

Кроме того, мы в принципе отрицаем любые вопросы по этой теме и не комментируем ее», — сообщил «Газете.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В качестве альтернативы автомобилям FAW «АвтоВАЗ» может начать производство автомобилей Chery.

Об этом сообщил накануне паблик Avtograd news в соцсети «ВКонтакте», публикующий инсайдерские новости «АвтоВАЗа. Тестовый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro был сфотографирован на территории инжинирингового центра «АвтоВАЗа» в Тольятти.

Автор Telegram-канала «Русский автомобиль» Сергей Цыганов, ссылаясь на свои источники на заводе, рассказал «Газете.Ru», что подготовка производства автомобилей Chery на заводе Lada в Санкт-Петербурге уже находится на завершающей стадии.

«Это производство уже фактически налажено. Я точно знаю, что там начнется выпуск Chery Tiggo 7 Pro Max, причем со сваркой кузова.

Люди работают над сваркой кузова и локализацией кое-какой оснастки, там серьезно все. Здесь надо говорить не о предположении, а уже почти состоявшемся проекте», — рассказал Цыганов «Газете.Ru».

«АвтоВАЗу» этот проект нужнее и важнее, но Chery он интересен с точки зрения стратегии присутствия на российском рынке, с учетом ужесточающихся требований по локализации производства, увеличении утилизационного сбора и использовании его как заградительного инструмента для тех, кто занимается прямым импортом, считает Цыганов.

О закрытии проекта с FAW «АвтоВАЗ», скорее всего, не будет объявлять официально, а постарается тихо свести его на нет, добавил собеседник.

«Не в стиле сегодняшней политики по отношению к иностранным партнерам признавать открыто свои неудачи. Уход от ответа, многозначительность – типичная тактика», — заключил Цыганов.

В российском представительстве Chery не подтвердили и не опровергли возможность выпуска своих автомобилей в партнерстве с «АвтоВАЗом» в Санкт-Петербурге, оставив вопросы «Газеты.Ru» без комментариев. Представители FAW не ответили на запрос издания.

Официальный представитель «АвтоВАЗа» также оставил без комментариев возможность запуска производства Chery на бывшем заводе Nissan.

«Любые домыслы о любых партнерах мы не комментируем. Дождитесь официальных заявлений в нужное время»,

— указал он.

То, что партнерство с FAW у «АвтоВАЗа» не заладилось, очевидно, и техническая возможность для выпуска Chery на заводе в Санкт-Петербурге есть, но подобный проект в большей степени интересен «АвтоВАЗу», чем китайской компании, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Завод Nissan «АвтоВАЗу» нужно чем-то загружать. Это один из стратегических активов, который «АвтоВАЗу достался по факту бесплатно. Если Chery там и будет выпускаться, то полноценного партнерства ожидать не приходится. Chery общается со всеми, выторговывая себе максимально привлекательные условия, и это стратегически очень правильный подход», — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru».

В настоящее время можно признать, что партнерство «АвтоВАЗа» и FAW не состоялось. «АвтоВАЗ» однозначно будет искать нового партнера для выпуска машин на петербургском заводе, добавляет он.

«Еще один вариант – продать этот завод тому же Chery, но это можно будет сделать только с очень большим дисконтом», — заключил Бургазлиев.

С проектом по сборке в Санкт-Петербурге автомобилей FAW Bestune T77 под именем Lada X-Cross 5 наблюдаются явные проблемы, соглашается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Проблемы с этим проектом безусловно есть. Какое-то количество машин собрали, но почему-то их не продают. На сайте «АвтоВАЗа» модель присутствует, без цены. При этом параллельно «АвтоВАЗ» ведет переговоры и с другими потенциальными партнерами», — перечисляет Моржаретто в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, в настоящее время крайне трудно предсказать, какой из китайских автопроизводителей может прийти на место FAW для выпуска машин в Санкт-Петербурге. При этом число автомобильных брендов в Китае велико, а структура владения ими весьма сложная.

«У китайских автокомпаний запутанная структура собственности и множество дочерних брендов. Та же Chery на российском рынке присутствует не только как Chery со своими суббрендами.

Существует еще несколько компаний, которые пришли сюда самостоятельно, но тоже имеют к Chery прямое отношение. Например, Jetour и Kaiyi»,

— напоминает Моржаретто.

Однозначно, что последний пакет санкций сильно ударил по нашим партнерам из Китая, констатирует эксперт.