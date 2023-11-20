«Банки блокируют платежи»: «АвтоВАЗ» заявил о массовых отказах от сотрудничества из-за санкций

Банки дружественных и недружественных стран стали блокировать платежи «АвтоВАЗа», заявил глава компании Максим Соколов. В результате поставщики начали отказываться от сотрудничества с автопроизводителем. Соколов назвал это следствием санкций США, которые ввели в сентябре. Тем не менее «АвтоВАЗ» собирается в 2024 году запускать серийное производство электромобилей Lada Largus, правда, в дилерские центры они не поступят. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Последствия санкций

Санкции США против «АвтоВАЗа», введенные в сентябре, повлекли за собой массовые отказы банков дружественных и недружественных стран от работы с российским автопроизводителем, заявил в ходе слушаний в Совфеде глава компании Максим Соколов, сообщило агентство «Интерфакс».

Блокировке, по словам Соколова, подверглись как исходящие платежи «АвтоВАЗа», так и платежи, адресованные компании за экспортные поставки. Банки дружественных стран стали поступать подобным образом из-за опасений вторичных ограничительных мер, отметил глава производителя.

«Иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону «АвтоВАЗа», если говорить об экспортной продукции.

<...> Это идет, к сожалению, повсеместно — не только из недружественных дестинаций. С учетом риска вторичных санкций практически от всех иностранных банков», — пояснил глава компании.

Как отметил Соколов, за блокировкой последовал рост числа отказов иностранных поставщиков от сотрудничества с концерном.

Расширение производства

В то же время он обратил внимание, что компания планирует запустить серийное производство электрических автомобилей Lada Largus уже в первой половине 2024 года. При этом в середине декабря должно начаться производство опытной партии данных моделей, которая будет состоять примерно из 30 транспортных средств.

По словам Соколова, речь идет о товарных автомобилях, но, как правило, их отдают подведомственным организациям или самой структуре «АвтоВАЗа». Он уточнил, что в дилерские центры они не поступят .

На прошлой неделе глава автопроизводителя заявил, что компания может сократить производственный план на этот год на 10% из-за сентябрьских санкций, которые вызвали повторный сбой логистических и финансовых цепочек. По его словам, «АвтоВАЗ» планировал выпустить 400 тыс. автомобилей до конца 2023 года. В январе — октябре нынешнего года на заводе уже собрали 293 тыс. машин Lada.

Также Соколов рассказал, что в ноябре компания может продать на 8,3% автомобилей меньше, чем в октябре, когда «АвтоВАЗ» реализовал рекордное за последние 10 лет количество машин — 40,9 тыс. Однако компания планирует продать в ноябре 2023 года машин в 1,7 раза больше относительно ноября 2022 года.

В кулуарах выставки «Транспорт России — 2023» глава концерна отмечал, что из-за санкций Минфина США фактически произошел «повторный сбой логистических, финансовых цепочек и многого-многого всего».

«Это был такой серьезный, не холостой выстрел по экономике и по, так сказать, нашему предприятию. Но мы его выдержали, несмотря ни на что», — заявлял Соколов.

Санкции США

14 сентября на сайте Минюста США появилась информация, согласно которой американское правительство расширило санкционный список в отношении России. Ограничения коснулись 20 физических и более 100 юридических лиц, включая «АвтоВАЗ» и «Москвич».

Глава «АвтоВАЗа» тогда заявил, что концерн не прекратит работу, при этом допустив возможные трудности с поставками некоторых комплектующих.

«[Трудности], безусловно, будут, более того, не в сфере, управляемой «АвтоВАЗом», а там, где речь идет о непрогнозируемых рисках из-за алогичных действий партнеров. И даже не по отношению к «АвтоВАЗу» непосредственно, а к поставщикам второго и третьего уровня: субкомпонентов, сырья, материалов, которые в принципе не под санкциями», — прокомментировал он санкции против компании.

Компания попала в американский список SDN (Specially Designated Nationals List). Внесение влечет блокировку всех принадлежащих компании активов, находящихся в США, и запрет американским лицам на любое взаимодействие с подсанкционными структурами. В том числе нельзя получать от них (и предоставлять им или в их интересах) деньги, товары или услуги.