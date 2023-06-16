Тест-драйв: чем заинтересует россиян первый гибрид Chery

Chery привезла в Россию новый гибридный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro e+. Автомобиль нишевый, и не каждый покупатель сможет позволить себе такую машину. О том, что из себя представляет самый технологичный, но и самый дорогой автомобиль марки Chery в России, в материале «Газеты.Ru».

Отвечая на вопрос о причине появления этого автомобиля, в китайской компании говорят, что ставили перед собой задачу дать клиентам экологичный и экономичный автомобиль. Переключая на презентации слайды с описанием итогов работы инженеров, представитель Chery подчеркнул главную особенность этой машины, ее отличие от обычных Tiggo, — это силовая установка с несколькими режимами работы и настраиваемая система возвращения потраченной энергии (рекуперации).

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Гибридный кроссовер с приставкой e+ внешне повторяет уже известную бензиновую версию Tiggo 8 Pro, но отличия все равно есть, хотя они и не сразу заметны. Самая очевидное из них — это лючок на левом переднем крыле, под которым находится разъем для зарядки аккумулятора. На крышке багажника блестит шильдик с названием версии. Чтобы увидеть третью примету, надо сделать глубокий поклон –

под днищем смонтирована алюминиевая коробка, в которой установлена батарея на 20 кВт/ч.

В салоне подмечаешь, что материалы отделки приличные: везде хороший пластик и глянцевые вставки; коричневой экокожей отделаны не только сиденья, но и дверные карты. Передняя панель на фотографиях казалась громоздкой, при ближайшем рассмотрении оказалось, что все сделано элегантно, а органы управления удобно скомпонованы вокруг водителя: никуда тянуться не надо.

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Главное украшение салона — это два 12-дюймовых дисплея, помещенных под единое стекло. Помимо оборотов двигателя, скорости, расхода топлива на дисплеи можно вывести режимы работы гибридной установки или навигацию. Графика четкая, переключения между меню происходят без задержек. Сам экран бликует на солнце, заставляя напрягать зрение, высматривая нужную информацию.

Электроприводы водительского сиденья работают быстро, найти подходящее положение за рулем удается за несколько секунд. Само кресло удобное, с хорошей боковой поддержкой.

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В салоне могут поместиться семь человек, включая водителя, на третьем ряду — двое. Правда, багажник в этом случае сокращается до мизерных 193 литров, а это даже гораздо меньше, чем у отечественной Lada Niva Legend. При полностью сложенных спинках третьего и второго ряда, объем багажного отделения увеличивается до 1930 литров. К услугам пассажиров пульт управления микроклиматом и подлокотник.

Обитателям «галерки» полагаются лишь ниши для подстаканников.

У гибрида под капотом 1.5-литровый четырехцилиндровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 147 л. с., который связан с блоком из двух электромоторов. Один из них, в зависимости от ситуации, может выступать в роли генератора энергии для тягового аккумулятора, а второй — только маршевый. Коробка передач роботизированная, трехступенчатая DHT, привод исключительно передний. Суммарная мощность всей гибридной системы составляет 235 сил.

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У кроссовера есть несколько программ работы силовой установки, но управляет ими не человек, а электроника. Например, автомобиль может передвигаться на электротяге, используя оба электромотора. Или ехать, задействовав один электродвигатель, в то время как второй заряжает электричество. Если же батарея разрядилась, то бензиновый мотор вращает колеса напрямую через трансмиссию DHT.

Есть режим, при котором работают сразу все три двигателя.

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У водителя есть лишь выбор между режимами EV (электро) и HEV (гибрид). В первом случае автомобиль едет на только на электричестве и при разряде батареи до 25% система сама переключится в гибридный режим. Полной зарядки аккумулятора хватает на 75 км пути в смешанном цикле. Можно регулировать степень рекуперативного торможения, выбирая из трех вариантов.

В органайзере багажника лежит адаптер, с помощью которого можно зарядить батарею от обычной розетки на 220В примерно за 7 часов. Есть вариант побыстрее, для этого придется купить за 250 тыс. рублей 7-киловаттный модуль. В этом случае на полную зарядку аккумулятора уйдет максимум 2,5 часа.

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Первые километры, пройденные на бензоэлектрическом кроссовере, настраивают на позитивный лад. Ощущение будто ты за рулем мощного спорткара. С ростом скорости темп разгона практически не ослабевает,

«сотню» автомобиль набирает всего за 7,5 секунд.

На горных дорогах Кабардино-Балкарии, где проходил тест-драйв, кроссовер ехал уверенно: четко держал траекторию, не сильно кренился в поворотах. Единственное, что досаждало — шум из колесных арок, увеличивающийся с набором скорости. На пересеченной местности следует быть аккуратнее из-за жесткой подвески: попадая любым колесом в небольшую яму, кузов автомобиля подбрасывает, вытрясая душу из пассажиров и водителя.

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Проезжая небольшие поселения, местами приходится давить на тормоз, сбрасывая скорость до 5-10 км/ч: вдоль обочин пасутся коровы и бараны, которые норовят попасть под колеса. Если в последний момент увидеть животное, можно не сомневаться, что автомобиль удастся вовремя осадить: тормоза работают четко,

усилие на педали адекватное.

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А что с расходом бензина? При движении в гибридном режиме в смешанном цикле автомобиль потребляет порядка 4,5 литров на 100 км. Если двигаться только по трассе с максимально разрешенной скоростью, то получится на 1-2 литра больше. В компании уверяют, что кроссовер способен проехать чуть больше тысячи км на полном баке и с полностью заряженной батареей.

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У гибридной версии Tiggo 8 Pro e+ есть все необходимое, чтобы закрепиться на рынке: приятный дизайн, хорошие ходовые качества, высокий уровень отделки и экономичная силовая установка. В самой компании этот автомобиль считают высокотехнологичным, поэтому он стоит на самой вершине ценовой линейки. Согласно сайту производителя,

в единственной комплектации Ultimate он стоит 4,8 млн рублей.

В оснащение уже входят шесть подушек безопасности, светодиодные фары, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора, медиасистема, навигация, 18-дюймовые легкосплавные диски и многое другое.

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На вопрос — есть ли резон переплачивать за гибрид, который стоит на миллион дороже бензиновой версии Tiggo 8 Pro (3,7 млн рублей), — предлагаю, читателю подумать самостоятельно.