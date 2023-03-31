Весеннее обострение: китайские компании завалили российский авторынок новинками

С марта по май 2023 года в России появятся автомобильные новинки преимущественно из Китая, причем весной же многие будут представлены официально. Дилеры собираются ввозить новые модели европейских брендов в рамках параллельного импорта. Подробнее о них — в материале «Газеты.Ru».

Jetour

Jetour – это дочерняя марка китайского концерна Chery, которая скоро дебютирует на российском рынке. Сейчас автомобили проходят сертификацию, а продажи должны начаться до конца весны, причем в первый год в линейке будет сразу четыре модели.

В марте компания провела дилерскую конференцию и показала на ней кроссоверы X90 Plus и Dashing.

В случае X90 Plus — это технически унифицированный с Chery Tiggo 7 Pro «паркетник», его габариты отличаются незначительно. В салоне установлен большой планшет как у электрокаров Tesla, с его помощью производится управление множеством функций автомобиля, включая сдвижение панорамной крыши.

close 100% Dashing

Модель Dashing имеет более современную платформу, кроссовер оснащается турбированным агрегатом объемом 1,5 литра в сочетании с 6-ступенчатой механикой или «роботом», а также мотором 1.6T GDI, который поставляется и для Tiggo 8 Pro. На домашнем рынке Dashing стоит от 99,9 млн юаней, что по актуальному курсу составляет примерно 1,1 млн рублей.

Kaiyi

Одной из главных премьер этой весной стал дебют в России новой китайской марки Kaiyi. На заводе «Автотор» уже начали собирать седаны Kaiyi E5, которые в максимальной комплектации стоят 1,96 млн рублей. Также этой весной Kaiyi собирается предложить россиянам два других кроссовера: Kaiyi X3 и X3 Pro. Они должны выйти на рынок в середине апреля. Цена новинок стартует от 1,8 млн рублей, рассказывала ранее «Газета.Ru». По размерам оба кроссовера схожи со знакомой россиянам моделью Kia Seltos, а по технической составляющей близки к хорошо известному в России Chery Tiggo 4 Pro.

close 100% KAIYI

X3 оснащен атмосферным мотором объемом 1,5 литра (116 л.с.), а X3 Pro — турбодвигателем 1,5 литра мощностью 147 л.с. (оба идут в связке с вариатором). Внешне «паркетники» отличаются друг от друга дизайном решетки радиатора и бамперов, а в салоне – архитектурой центральной консоли и отделкой кресел.

Shineray

До конца весны в России могут наладить сборку китайских автомобилей марки Shineray. Об этом ранее писал Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники, официального подтверждения не озвучивалось.

Корпорация Shineray Group существует с 1997 года и занимается производством брендов SWM (Speedy Working Motors), который принадлежит ей с 2016 года. В модельный ряд Shineray среди прочего входят пять кроссоверов, три минивэна и три микроавтобуса.

Great Wall

Весной 2023 года китайский концерн Great Wall впервые выведет на российский рынок пикап Poer King Kong, который на родине продается уже два года. По сути этот грузовичок вполне подходит под американский формат пикапов «суперкрю» — таких, как Ford F-150. При этом китайский тяжеловес оснащается средними по мощности моторами: бензиновым двигателем 2.0 (190 л.с. и 360 Нм) и дизельным агрегатом аналогичного объема (150 л.с. и 400 Нм).

Машина имеет подключаемый полный привод, понижающую передачу и блокировку заднего дифференциала.

В зависимости от комплектации Poer King Kong оснащается 10-дюймовым экраном мультимедиа, системами кругового обзора и предотвращения опрокидывания, а также функцией экстренного торможения. Специально для РФ его снабдили пакетом «теплых» опций, включающий различные подогревы. В пересчете с юаней пикап продается в Китае по цене от 1 млн рублей.

close 100% Great Wall

Другой новинкой от концерна Great Wall стал целый бренд Tank. Рамный премиум-внедорожник Tank 300 уже вышел в марте в продажу и стоит от 3,7 млн рублей, прием заказов на модель флагманскую модель Tank 500 стартует в апреле (от 6 млн рублей).

Tank 300 предлагается с четырехцилиндровым турбомотором 2.0 мощностью 220 л.с., а Tank 500 получил трехлитровый мотор (299 л.с.). Среди опций есть адаптивный круиз-контроль, двух- и трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, а все сиденья оснащаются подогревом.

close 100% TANK

Geely

Компания Geely подготовила для россиян кроссовер Monjaro — самый дорогой в модельной линейке, который делит платформу с кросс-купе Tugella. Новинка доберется до покупателей к апрелю и будет стоить от 4,5 до 4,8 млн рублей.

Во всех комплектациях Geely Monjaro оснащается системой полного привода, 2-литровым турбомотором (238 л.с.) и 8-ступенчатой АКП. Уже в базовой версии автомобиль оснащен камерами кругового обзора и парктрониками, трехзонным климат-контролем, панорамной крышей с люком и рейлингами.

close 100% Geely Monjaro Geely

В максимальной версии кроссоверу положены 20-дюймовые диски, система удержания в полосе, передние сиденья с вентиляцией и единая консоль с тремя экранами, в том числе для пассажира.

Omoda

Chery начнет продажи в России седанов Omoda S5, сертификация модели завершилась еще в январе, автомобили должны появиться у дилеров до начала лета.

Модель получила 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор (113 л.с.; 138 Нм) и вариатор, независимую подвеску спереди и пружинную полузависимую сзади. В список оснащения входят светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, цифровая приборная панель, экран мультимедиа (10,25 дюйма) и четыре подушки безопасности.

В КНР Omoda S5 продается под названием Chery Arrizo 5 Plus и стоит от 780 тыс. до 1,1 млн рублей в пересчете на российскую валюту.

close 100% Chery

Сейчас бренд Omoda представлен в России только кроссовером C5, который продается с октября прошлого года. В начале весны на рынок вышла полноприводная версия C5 с 1,6-литровым мотором (150 л.с.; 275 Нм), который сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Новинка стоит от 2,9 млн рублей.

Chery

Весной 2023 года Chery презентует в России кроссовер Tiggo 8 Pro e+ – гибридную модификацию большого паркетника, который продают в РФ почти за 3,5 млн рублей.

В Китае продажи Tiggo 8 Pro e+ начались в прошлом году. Внешне модель не отличается от бензиновой версии. Автомобиль получил 1,5-литровый турбодвигатель и два электромотора, а также трехступенчатую гибридную трансмиссию DHT. Суммарная мощность силовой установки составляет 326 л.с. Как заявляют в Chery, гибридный кроссовер может преодолевать часть пути только за счет энергии электромоторов.

При этом заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 1 литр на 100 километров.

Evolute

Компания Evolute, которая организовала крупноузловую сборку электрокаров Dongfeng под своим брендом в Липецкой области, во II квартале 2023 года готовится наладить производство электрокроссовера i-Sky. Его презентация состоялась в марте на фестивале парусного спорта на Кольском полуострове.

В Китае машина дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу осенью 2022 года и известна как Dongfeng Forthing Thunder.

В числе ее особенностей электрическая силовая установка мощностью 204 л.с. с приводом на переднюю ось и тяговая батарея на 85,9 кВт/ч, позволяющая проехать около 500 км на одном заряде.

close 100% Evolute

Сейчас российским покупателям доступны седаны Evolute i-Pro и кроссоверы i-Joy. В течение 2023 года в модельный ряд также должны войти кросс-купе i-Jet и минивэн i-Van.

FAW

Крупнейший китайский автоконцерн пока представлен в России лишь двумя кроссоверами, однако на подходе третья модель – лифтбэк FAW Bestune B70. Ранее представители дилеров рассказали «Газете.Ru», что машины будут стоить в диапазоне 2,6-2,8 млн рублей.

В гамму двигателей Bestune B70 войдут агрегаты 1.5 на 168 л.с. и 2-литровый мотор на 223 л.с. Автомобили оснащены классическим гидромеханическим автоматом. На машины предоставляется официальная гарантия в 3 года или 100 тыс. км пробега. На сайте дилера «Авилон» такие авто уже представлены по цене от 2,3 млн рублей.

close 100% Bestuneae

В первых поставках ожидаются машины в старших комплектациях, куда входят 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, салон с кожаной отделкой, передний и задний парктроники, а также панорамная крыша.

Европейская доля

Крупные дилеры этой весной продолжают ввозить в Россию автомобили европейских брендов. Так, в мае ожидается поставка сразу нескольких моделей Audi, среди которых Q5 50 e-tron и новая для нашего рынка Q6 50 (в партию войдут 50 автомобилей по цене от 8,5 млн рублей), рассказал директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

«Из линейки Kia – это востребованные модели Sportage R, К5 и KX3. Традиционно готовим широкий ассортимент из линейки Volkswagen. Прежде всего, внедорожники — Tayron, Talagon и Teramont», – сказал Тюктеев.

В список электрических новинок войдут Zeekr 001, Avatr 11 и HiPhi X, поделился собеседник.

close 100% Audi

По словам директора департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимира Желобова, в дальнейшем по параллельному импорту будут поступать автомобили европейских брендов, а также легковые и коммерческие машины китайского производства, которые ранее не были представлены на рынке РФ. Конкретные модели он не назвал.

«Ежемесячно по параллельному импорту ввозится около 100 автомобилей брендов BMW, Mini, Mercedes-Benz, Volvo, Jaguar, Land Rover и других.

Некоторая часть авто доставляется по предварительному заказу от клиентов, поэтому спрос на автомобили по параллельному импорту устойчивый. В дальнейшем мы планируем расширить ассортимент ввозимых автомобилей за счет китайских брендов», — сказал Желобов «Газете.Ru».