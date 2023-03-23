Hyundai Solaris и Renault Logan: как похорошели бюджетные иномарки вне России

После приостановки иностранного автобизнеса в России самые доступные машины остались только у «АвтоВАЗа» и производителей из КНР. Как сейчас выглядят и сколько стоят ушедшие из РФ модели, и почему дилерам невыгодно ввозить их в страну путем параллельного импорта – в материале «Газеты.Ru».

Hyundai Solaris

Индийское подразделение Hyundai представило новое поколение седана Verna, который является по сути точной копией российского Solaris. Единственное ключевое отличие — на местном рынке машина продается с правым расположением руля.

Бюджетная модель увеличилась в размерах по сравнению с машиной прошлого поколения: седан стал длиннее на 130 мм и шире на 36 мм, а длина колесной базы выросла на 70 мм (габариты составили 4535x1765x1475 мм при колесной базе 2670 мм). Благодаря этому, объем багажника седана увеличился с 480 до 528 литров.

close 100% Hyundai Solaris\Verna Hyundai

Hyundai Verna/Solaris получил двухсекционную оптику и светящиеся светодиодные линии габаритов спереди и сзади. У самой дорогой версии двухцветная отделка салона, в салоне совмещенные в один блок 10-дюймовые экраны мультимедиа и панели приборов, также максимальная комплектация включает акустику Bose с восемью динамиками, амбиентную подсветку с 64 цветами, сиденья с подогревом и вентиляцией.

Седан впервые получил комплекс ассистентов вождения,

среди которых адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения фронтального удара, контроль слепых зон, удержание автомобиля в полосе, предотвращение столкновения при движении задним ходом и другие. Такая четырехдверка уже поставляется с шестью подушками безопасности.

В Индии Verna оснащается новым бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра с непосредственным впрыском топлива, который сочетается с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным «роботом» с двойным сцеплением. В качестве альтернативы предложен атмосферный полуторалитровый мотор в связке с механикой или вариатором.

Базовая стоимость седана составляет 1,1 млн рупий (около 1 млн рублей по актуальному курсу).

Solaris для РФ выпускался на заводе в Санкт-Петербурге и по итогам 2021 года заняла пятую строчку среди самых популярных моделей на легковом авторынке. Сейчас предприятие Hyundai простаивает.

Toyota Corolla

В начале 2022 года Toyota прекратила поставки автомобилей в Россию, в том числе седанов Corolla, которые шли на наш рынок из Турции.

К 2023 году на турецком предприятии подготовили обновленную модель, продажи которой стартовали в марте.

Внешне Toyota Corolla 2023 года осталась прежней, дизайнеры внесли лишь небольшие штрихи в рисунок решетки радиатора и переднего бампера. В салоне использованы новые материалы отделки и обивки сидений, автомобили предлагаются с новыми легкосплавными дисками и расширенной цветовой гаммой кузова.

close 100% Toyota Corolla Toyota

В списке оборудования новой Corolla появилась цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, однако ключевым новшеством седана производитель называет появление гибридной системы пятого поколения. Силовая установка состоит из 1,8-литрового мотора мощностью в 98 сил и литий-ионной батареи с 95-сильным электромотором.

Производитель заявляет, что разгон гибридной Corolla с 0 до 100 км/ч уменьшился на 1,7 секунды (до 9,3 секунды), а расход бензина составляет всего 4,6 л на 100 км.

Цены на Toyota Corolla варьируются от 706,9 тыс. до 987,5 тыс. турецких лир в зависимости от комплектации (от 2,8 млн до 4 млн рублей). До сворачивания работы в России Toyota продавала Corolla по цене от 1,95 млн рублей.

Kia Soul

В прошлом году появился рестайлинговый хетчбэк Kia Soul третьего поколения. Дизайнеры отказались от «двухэтажной» головной оптики в угоду единому блоку фар, поменяли бамперы с радиаторной решеткой, обновили диски и расширили цветовую гамму кузова.

close 100% Kia Soul Kia

В самых дорогих комплектациях Kia Soul оснащен цифровой панелью приборов и электромеханическим ручником и экраном мультимедиа с диагональю 8-10,3 дюйма.

В конце 2022 года обновленный Soul дебютировал на рынке Казахстана,

где продается по цене от 10,7 млн до 14,5 млн тенге (около 1,8-2,4 млн рублей). В соседней стране хетчбэк предлагается с моторами 1.6 (123 л.с.) и 2.0 (150 л.с.).

В России Soul выпускались на мощностях «Автотора» в Калининграде, по итогам 2021 года модель заняла седьмое место по продажам после Sorento и Cerato. Теперь на «Автоторе» выпускают китайские машины, а модели Kia ввозят в страну лишь путем параллельного импорта.

Renault Logan и Sandero

В конце 2020 года Logan и Sandero сменили поколение, получили платформу CMF-B альянса Renault-Nissan и продаются на европейском рынке под румынской маркой Dacia.

close 100% Dacia Logan и Sandero Dacia

До России обновленные машины так и не успели доехать. Обе модели увеличились в габаритах, получили светодиодную оптику, мультимедиа с сенсорным экраном, климатическую систему, шесть подушек безопасности, парктроники и систему предупреждения о препятствии в скрытых зонах. В гамму двигателей вошли однолитровые агрегаты мощностью от 65 до 100 л.с.

Планировалось, что обе модели встанут на конвейер завода Lada в Тольятти в середине 2022 года.

Весной 2022 года концерн Renault покинул российский рынок, поэтому сейчас немногочисленные предложения о продаже новых Logan и Sandero можно увидеть лишь на «досках» объявлений от предпринимателей, готовых на заказ привезти эти машины в Россию.

По состоянию на начало 2023 года в Румынии Logan и Sandero третьего поколения стоят от 14 тыс. евро (около 1,2 млн рублей).

Nissan Qashqai

В России Nissan Qashqai второго поколения стабильно входил в список самых популярных кроссоверов на рынке. В Европе модель третьей генерации дебютировала в 2021 году, а на российском заводе Nissan готовились запустить ее в производство, но не успели – теперь контроль над петербургском заводом Nissan перешел к «АвтоВАЗу».

Новый Qashqai стал длиннее, шире и современнее, кроссовер получил гибридные силовые установки, передние фары в форме бумерангов, цифровую приборку и новую мультимедиа-систему, а также функцию проекции на лобовое стекло и многое другое.

close 100% Nissan Qashqai Nissan

В начале 2022 года Nissan Qashqai стоил в России от 1,7 млн рублей.

Базовая версия кроссовер третьего поколения в Европе оценивается в 23 тыс. евро (1,9 млн рублей).

Китайская замена

Пустующие производственные мощности на российских заводах начали заполняться китайскими автобрендами. На «Автоторе» уже начался выпуск седанов Kaiyi E5 по цене от 1,96 млн рублей.

В этом же году в РФ должны появиться ряд других моделей в сегменте до 2 млн рублей. Kaiyi собирается вывести на наш рынок еще три кроссовера, причем новинки будут стоить от 1,8 млн рублей.

close 100% KAIYI

Два паркетника Kaiyi уже были представлены журналистам в Москве – это модели X3 и X3 Pro, которые по габаритам схожи со знакомой россиянам моделью Kia Soul, они оснащены 1,5-литровыми моторами (116 л.с. и 147 л.с. соответственно).

Недоступный «бюджет»

Сейчас нет смысла импортировать в Россию бывшие бюджетные бестселлеры рынка, рассказал «Газете.Ru» директор розничных продаж АГ «Авилон» Ренат Тюктеев. По словам собеседника, среди автомобилей, которые ввозятся путем параллельного импорта, россияне чаще всего интересуются кроссоверами в богатой комплектации или моделями высокого ценового сегмента.

«Относительно импорта в целом отмечу, что сейчас ввозить автомобили дешевле 1,5 млн рублей невыгодно,

так как затраты на логистику делают стоимость автомобиля на выходе неконкурентной. Для потребителя это чувствительно», – объясняет Тюктеев.

Компактные кроссоверы сейчас уже неплохо представлены официальной дилерской сетью китайских производителей, отмечает он. Среди седанов машины среднеценового сегмента покупаются реже, чем седаны представительского уровня.

Чаще всего по параллельному импорту ввозятся те автомобили, которые наиболее выгодны с экономической точки зрения, соглашается директор департамента по выкупу ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов.

«Независимо от стоимости авто, они занимают одно место на пароме или автовозе, а маржинальность на марки премиум и люкс-сегмента – выше. Бюджетные автомобили менее выгодны для поставок по параллельному импорту», – указал он.