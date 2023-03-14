Что нужно сделать, чтобы подготовить автомобиль к весне

После эксплуатации машины в зимний период автовладельцам следует обратить пристальное внимание на состояние радиаторов охлаждения и кондиционера, сменить салонный фильтр и продиагностировать подвеску, советуют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Также полезно сменить масло и проверить состояние тормозной жидкости.

Эксплуатация автомобиля зимой сопряжена с резкими перепадами температур и воздействием на детали машины антигололедных реагентов, поэтому при наступлении тепла нужно продиагностировать ходовую часть автомобиля и тормозные механизмы, рассказал в беседе с «Газетой.Ru директор по сервису и запчастям «Авилон FAW» Павел Константинов.

«Если у автовладельца есть замечания относительно рулевого управления, нужно отрегулировать развал и схождение колес», — говорит Константинов.

Поменять масло

При наступлении теплого времени года для продления срока службы двигателя также целесообразно заменить моторное масло и фильтр, объясняет технический директор международной сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

«Зимой из-за перепада температуры в картере образуется конденсат, что провоцирует образование эмульсии.

В итоге ухудшается смазка элементов двигателя»,

— сказал Рузанов «Газете.Ru».

Конденсат образуется и в топливном баке, потом вместе с бензином он попадает в двигатель, так что необходимо промывать и топливную систему, добавил собеседник.

«Когда температура опускается ниже нуля, масло загустевает. Двигателю с каждым разом требуется все больше времени для того, чтобы смазывающее вещество достигло всех важных узлов.

Соответственно, увеличивается расход масла.

Поэтому весной желательно его заменить или долить», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе группы компаний «Автодом».

Ходовая

По словам Алексея Рузанова из Fit Service, жителям крупных городов, в частности Москвы, полезно при подготовке к весне провести мойку днища автомобиля с очисткой деталей подвески от накопившихся загрязнений. В целом зимняя эксплуатация негативно влияет на состояние ходовой.

«Под воздействием морозов, реагентов и не совсем ровных дорог подвеска выходит из строя. Резиновые и металлические элементы приходят в негодность, сальники дубеют», — перечисляет Рузанов.

Также он советует обратить внимание на состояние щеток стеклоочистителя,

убедиться в корректной работе насоса и шлангов омывателя, которые в зимний период часто замерзают и могут потерять герметичность.

Возможен перегрев

Очень распространенная неисправность, проявляющаяся после зимы – неэффективная работа системы охлаждения двигателя из-за грязного радиатора, указывает мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. От грязи и реагентов страдают теплообменники кондиционера, которые в преддверии теплого времени года часто нуждаются в очистке.

«Самая главная беда после зимы – загрязнение радиаторов. При потеплении нагрузка на радиатор возрастает, и машина начинает перегреваться.

В первую очередь лучше заехать в сервис и промыть радиаторы, как системы охлаждения, так и кондиционера», — отмечает Шабунин в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, больше всего грязи скапливается в пространстве между радиаторами системы охлаждения и кондиционера, и для качественного удаления грязи бывает необходимо снимать эти детали с автомобиля.

Кроме того, с наступлением весны полезно сменить салонный фильтр, в котором за зимний сезон скопилась влага, а также

обработать радиатор кондиционера в салоне машины антибактериальными и антигрибковыми средствами,

добавил Шабунин. Это можно сделать как в условиях сервиса, так и самостоятельно – имеющимися в продаже специальными спреями, которые снабжены подробной инструкцией, уточнил он.

Тормоза

Выход из строя одного элемента тормозной системы или ходовой части может потянуть за собой поломку других узлов, подчеркивает техдиректор Fit Service Алексей Рузанов.

«Если вы пропустили момент основательного износа тормозных колодок, это приведет в негодность тормозной диск. Соответственно стоимость ремонта увеличится в несколько раз», — приводит пример он.

После зимнего сезона крайне важно проверить тормозную жидкость на наличие влаги, советует Сергей Шабунин из техцентра «Вешняки Авто».

«Тормозная жидкость гигроскопична, зимой она впитывает очень много влаги.

Поэтому с наступлением весны необходима проверка тормозной жидкости на процентное содержание влаги»,

— отмечает Шабунин в разговоре с «Газетой.Ru».

Также необходимо очистить тормозные механизмы особыми средствами от соли, песка, грязи – всего того, что попадало на данные детали при эксплуатации в зимних условиях, добавляет Павел Константинов из «Авилона».

Кузов

Загрязнения, которые попадают на хромированные детали машины в зимний период, могут впоследствии вызывать коррозию, если не убирать налет вовремя, предупреждает Константинов.

«После зимы необходимо обязательно очистить хром специальными пастами либо посетить для этого сервисный центр и обработать детали.

Благодаря очистке автомобиль будет иметь более привлекательный вид», — аргументирует он.

По словам Сергея Шабунина, из-за использования щеток для удаления снега и частой протирки фар после зимнего сезона полезно отполировать фары, если их стекла помутнели, а также выявить и устранить дефекты ЛКП. Также с наступлением теплого времени года можно провести обработку кузова защитным покрытием из жидкого стекла.

Шины

При среднесуточной температуре +7°C следует заменить зимние шины на летние, отбалансировать колеса, чтобы обеспечить устойчивость и управляемость авто, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе «Автодома».

В этом отношении следует ориентироваться не по отсутствию снежного покрова, а именно по температуре,

и помнить, что летняя резина обеспечивает нормальное сцепление с дорогой, когда на улице не холоднее +4 °C, предупредил Алексей Рузанов из Fit Service.

«Сейчас ситуация с резиной стабильная, никакого дефицита нет, рынок полностью адаптировался к новым условиям. В наличии остался запас остатков тех брендов, которые ушли или уходят из страны. Кроме того, появилось огромное количество китайских игроков», — заключил он.