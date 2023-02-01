Mazda CX-4, Jetta VS5, Suzuki Ciaz: автосалоны привезли в Россию экзотику

Автодилеры и частники ввезли в Россию множество новых моделей, дебют которых ранее не ожидался из-за блокировки «серого» ввоза официальными импортерами. О самых интересных лотах в продаже — в материале «Газеты.Ru».

Mazda CX-4

Одним из источников альтернативного ввоза автомобилей в страну в последние месяцы стал Китай: машины оттуда привозят не только частные перегонщики, но и крупные дилерские холдинги.

Таким путем, например, в России начались продажи кроссовера Mazda CX-4, ранее само представительство «Мазда Мотор Рус» не хотело ввозить модель в РФ. Один из дилерских холдингов закупил партию таких машин, которые выпускаются в Китае на совместном предприятии японской компании с местным автогигантом FAW.

По габаритам этот «паркетник» меньше, чем официально продававшаяся в России модель CX-5, однако кузов у него полностью оригинальный. Кроссовер CX-4 с купеобразным силуэтом предлагается по цене 2,7-3 млн рублей.

close 100% Mazda CX-4 Mazda

Комплектация машины, ориентированной на китайский рынок, имеет ряд особенностей. К примеру, уже в базовой версии он снабжен люком в крыше, но подогрев сидений отсутствует.

Привод у ввезенных в Россию машин только передний, а хорошо знакомый 2,0-литровый двигатель Skyactiv-G развивает мощность 158 л.с., превышая порог относительно низкой налоговой ставки (до 150 «лошадей»).

Jetta VS5

Название Jetta, используемое концерном Volkswagen для седанов, в Китае означает отдельную марку. Бренд Jetta появился в 2019 году и быстро завоевал популярность. Под этой маркой Volkswagen предлагает бюджетные модели. Некоторые из них появились и в РФ стараниями дилеров.

close 100% Jetta VS5 FAW Group/Volkswagen Group

В России Jetta VS5 предлагаются по цене 2-2,1 млн рублей за машину с турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с. и передним приводом. По габаритам кроссовер практически идентичен Volkswagen Taos, сборка которого была остановлена на заводе в Нижнем Новгороде.

Среди опций китайского кроссовера в старшей комплектации имеются в том числе двухзонный климат-контроль и боковые шторки безопасности.

Chevrolet Monza

Седан Monza пришел в Китае на смену Chevrolet Cruze местной сборки. В основе этой машины лежит усовершенствованная платформа Chevrolet Lacetti. Частные импортеры начали завозить такие машины в Россию и предлагают их по цене 1,7-2,3 млн рублей. Автомобиль относится к среднеразмерному классу «C+», среди его конкурентов можно назвать Kia Cerato.

close 100% Chevrolet Monza Chevrolet

Monza выпускается с двумя силовыми установками. Простой атмосферный мотор 1.5 выдает 115 л.с. и комплектуется 6-ступенчатым гидромеханическим автоматом. Более современный вариант – гибрид на основе турбомотора 1.3, который выдает 163 л.с.

Suzuki Ciaz

В сегмент бюджетных седанов на российском рынке Suzuki не заглядывала, но в азиатских странах она представлена там достаточно широко. Suzuki Ciaz – пример как раз такой массовой модели, класса Hyundai Solaris и Kia Rio. Один из дилеров японской марки привез в Россию целую партию этих машин.

close 100% Suzuki Ciaz Suzuki

Под капотом Ciaz атмосферный мотор 1.5 мощностью 105 л.с. и 6-ступенчатый автомат. В автомобиле за 1 млн 850 тыс. рублей есть бесключевой доступ, парктроники и камера заднего вида. Среди достоинств модели продавцы особо подчеркивают большой дорожный просвет в 180 мм.

Lotus Eletre

Британский бренд Lotus, с 2017 года принадлежащий китайскому Geely, стремительно переходит на электротягу. Кроссовер Lotus Eletre, во внешности которого явно угадываются мотивы итальянских суперкаров, поступил в продажу в Китае осенью 2022 года. Сейчас дилеры предлагают купить новинку в России.

close 100% Lotus Eletre Lotus

По габаритам пятиместный кроссовер сопоставим с Lamborghini Urus, а его силовая установка выдает максимальные 918 л.с.

До «сотни» этот электрокар способен разогнаться менее чем за три секунды. В России дилеры согласны продать такой автомобиль за 13-16 млн рублей в зависимости от комплектации. Ведь наряду со сверхмощной версией у него есть и простая мощностью всего в 600 сил.

Hongqi H5

Бренд Hongqi, традиционно производящий автомобили для китайской партийной элиты, официально в России не представлен. Но частные импортеры готовы предложить несколько моделей этой марки. В частности, седан H5, являющийся одноклассником BMW 5 Series, предлагается за 3,2-3,6 млн рублей.

close 100% Hongqi H5 Hongqi

Сверхмощного мотора за эти деньги не будет, как и полного привода: у седана всего лишь турбомотор 2.0 мощностью 224 л.с., в паре с которым работает 8-ступенчатая АКП.

А вот комплектацию можно назвать роскошной: в наличии кожаная отделка салона, спортивный руль и два экрана медиасистемы, причем центральный монитор на центральной консоли ориентирован вертикально.

Nissan Altima

Седаны Nissan Altima дилеры готовы предложить в двух вариантах, американском и китайском. В частности, за автомобиль из Китая, выставленный на одном из классифайдов, дилер в Благовещенске просит более 2,9 млн рублей. Машина оснащена достаточно скромным мотором 2.0 мощностью 248 л.с. и вариатором.

close 100% Nissan Altima Nissan

Американская Altima, которую обновили в 2022 году, отличается от китайской дизайном и комплектацией: в Америке для этого одноклассника Toyota Camry доступен и атмосферный мотор 2.5 с передним и полным приводом.

В качестве трансмиссии во всех случаях применяется вариатор.

GMC Terrain

GMC Terrain входит в класс «C», к числу его конкурентов можно отнести Subaru Forester или Nissan X-Trail. В линейке бренда, принадлежащего американскому концерну General Motors, это самая компактная модель.

close 100% GMC Terrain GMC

Дилеры в России предлагают эту машину с турбомотором 1.5 и 9-ступенчатым автоматом. Цена вопроса — минимум 3,7 млн рублей. Американской специфики в наборе опций нет: в наличии подогрев сидений, климат-контроль и круиз-контроль, а также система удержания в полосе.

В наличии и камера заднего вида.

Toyota Sienta

Российский потребитель привык к тому, что Toyota предлагает у нас седаны и кроссоверы — строгие и ординарные. На родине этот бренд выпускает и другие автомобили. Компактвэн Toyota Sienta снабжен сдвижными дверями с электроприводом и гибридной силовой установкой мощностью 120 л.с.

close 100% Toyota Sienta Toyota

Машина построена на той же платформе, что и хетчбэк Yaris — но при этом гораздо вместительнее. В Японии автомобиль оснащается полным приводом и имеет семиместные версии. В Россию праворульные минивэны без пробега готовы привезти дилеры из Приморского края.