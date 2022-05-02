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Автомобили

Почему так важно «очистить» автомобиль от зимы

Автомастера рассказали, как подготовить машину к теплому сезону

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Сергей Бобылев/ТАСС
В России стремительная смена времен года чревата для автомобиля серьезными проблемами: грязь и реагенты, вовремя не удаленные с жизненно важных агрегатов, приводят к дорогостоящим ремонтам в сотни тысяч рублей. О том, что автовладельцу крайне важно проверить перед началом летней эксплуатации, – в материале «Газеты.Ru».

В зимний период автомобиль погружен в агрессивную внешнюю среду: от реагентов страдают элементы подвески, корродируют тормозная система и повреждения лакокрасочного покрытия кузова, окисляются контакты электрооборудования.

Куда более опасно, что в зимний период активно загрязняются радиаторы охлаждения, система кондиционирования, а также теплообменники, предусмотренные конструкциями автоматических трансмиссий. Для поддержания автомобиля в рабочем состоянии при смене времен года специалисты советуют проводить тщательную диагностику перед наступлением теплой погоды.

К примеру, при походе в шиномонтаж не стоит игнорировать приглашение дилеров на диагностику тормозной системы на специальном стенде, а также проверку состояния воздушного и салонного фильтров и электрооборудования.

Среди распространенных сезонных процедур – проверка плотности антифриза, состояния щеток стеклоочистителя, приводных ремней и элементов подвески.

Особое внимание следует уделить состоянию сальников и резиновых пыльников, защищающих рулевую рейку. Из-за пробуксовок по льду, наездов на скрытые под снегом неровности и перепада температур страдают пыльники шарниров равных угловых скоростей (ШРУСы), а также шаровые шарниры в подвеске от попадания грязи.

В случае, если эти защитные элементы повреждены, трущиеся детали будут подвержены интенсивному износу из-за загрязнений, стирающих места соприкосновения детали по принципу абразива. Смазка в этих узлах быстро потеряет свои свойства, а дорогостоящие элементы подвески и трансмиссии выйдут из строя.

Автомастера говорят, что с наступлением весны особое внимание следует уделить состоянию системы охлаждения и кондиционирования.

Если машина зимой не эксплуатировалась, полезно также проверить тормозную систему, а также все уплотнения на предмет течи рабочих жидкостей.

Кроме того, необходимо зарядить аккумулятор, проверить и при необходимости очистить от окислов его клеммы, а также покрыть их защитной смазкой.

«Одна из самых распространенных процедур после зимы – промывка радиаторов системы охлаждения, проверка кондиционера, говорит «Газете.Ru» мастер-приемщик техцентра «Вешняки Авто» Сергей Шабунин. — Радиаторы за зиму собирают очень много грязи. Когда наступает теплая погода, машина начинает перегреваться».

Особенно сильные загрязнения возникают в пространстве между основным радиатором и теплообменником кондиционера:

для эффективной промывки иногда радиаторы приходится демонтировать, добавляет собеседник. Помимо антифриза, перед началом летнего сезона необходимо проверить уровень и других технических жидкостей: моторного масла, в коробке передач и тормозной жидкости. Возникающие неисправности подвески Шабунин советует устранять по мере появления.

«Если автомобиль зимой простаивал на открытом воздухе, также необходимо осмотреть все резиновые узлы и уплотнения на предмет течи и трещин, а кроме того — исправность тормозных цилиндров», — советует он.

Состояние тормозных механизмов, а также тормозной жидкости выходят на первый план именно летом, когда скорости на дорогах увеличиваются и температура повышается. Тормозная жидкость отличается гигроскопичностью, то есть способностью впитывать влагу из атмосферного воздуха, и при высокой ее концентрации повышается вероятность возникновения в магистрали паровых пробок, что приводит к снижению эффективности тормозов или их отказу.

Такие процедуры, как замена тормозной жидкости, а также диагностика системы кондиционирования, лучше не откладывать до проявления неисправности, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Проверить работу кондиционера, добавить фреон, проверить трубки и провести опрессовку системы следует до того момента, как наступит жара»,

— отмечает Хайцеэр в беседе с «Газетой.Ru». – И, учитывая ситуацию, стоит вернуться к тому, что мы делали в девяностые годы, приобретая новый автомобиль, то есть сделать полную антикоррозийную обработку. Это продлит автомобилю жизнь».

На состояние элементов подвески, в том числе сайлент-блоков, в ходе комплексного осмотра автомобиля следует обратить особое внимание жителям крупных городов, на улицах которых зимой активно используются агрессивные противогололедные реагенты, которые плохо влияют на состояние этих деталей, заключил эксперт.

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