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Автомобили

Прощайте, Kawasaki и BMW. Какие мотоциклы смогут купить россияне

Российские дилеры зафиксировали двукратный рост цен на мототехнику

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Алексей Куденко/РИА «Новости»
Ведущие производители мототехники из Европы, США и Японии остановили или ограничили поставки своей продукции в Россию, а на уже ввезенные в страну мотоциклы цены выросли вдвое, говорят опрошенные «Газетой.Ru» участники рынка. Продавцам мототехники придется искать обходные пути для импорта, а у владельцев мотоциклов возникнут серьезные проблемы с запчастями, расходными материалами и экипировкой, говорят эксперты.

Из-за санкций и проблем с логистикой поставки в Россию прервали ведущие мировые производители мототехники. О приостановке экспорта мотоциклов в Россию объявила американская компания Harley-Davidson. Не поставляет в страну мотоциклов Suzuki, сообщает японское агентство Kyodo.

Остановила отгрузку дилерам мототехники и Honda, а власти Евросоюза запретили экспортировать в Россию мотоциклы дороже 5 тыс. евро и запчасти к ним, в том числе шины. Под это ограничение попадает, в частности, вся модельная линейка BMW: стоимость даже самой младшей модели BMW G310 начинается в ЕС от 5,5 тыс. евро.

В российском представительстве Honda «Газете.Ru» сообщили, что компания не планирует уходить из России, однако признали проблемы с поставками.

«Из-за возникших сегодня разрывов логистических цепочек возможны задержки в поставке продуктов и запасных частей, в том числе гарантийных деталей»,

— уточнили в пресс-службе Honda.

В представительствах других мотоциклетных брендов из Европы, США и Японии на вопросы «Газеты.Ru» о возможном возобновлении поставок, объемах имеющихся стоков и ценовой политике на момент публикации материала не ответили.

На этом фоне удвоились цены на мотоциклы известных мировых производителей, отмечают дилеры.

«Конечная цена на мотоциклы с конца февраля увеличилась до 80-100%.

Возобновление поставок моделей дороже 5 тыс. евро может произойти вместе с возобновлением поставок автомобилей аналогичной стоимости», — рассказал «Газете.Ru» гендиректор группы компаний «Автодом» (продает и обслуживает бренды BMW Motorrad, Ducati и KTM) Андрей Ольховский. — На текущий момент почти вся линейка мотоциклов у нас доступна к покупке».

Объемы продаж мотоциклов в этом году будут меньше, чем в прошлом, но это касается не только мототехники, констатирует он.

Российский рынок новой мототехники рос на протяжении последних нескольких лет. Так, по данным аналитического агентства «Автостат», в 2021 году в нашей стране реализовано 18,4 тыс. новых мотоциклов, что на 12,6% больше, чем годом ранее. В 2020 году по сравнению с 2019-м продажи, в свою очередь, увеличились на четверть.

В случае, если запреты и ограничения на поставки мотоциклов из Европы, Японии и США сохранятся, российский рынок мотоциклов ждет существенная трансформация, говорят эксперты. В этом случае продавцам мототехники придется активизировать ввоз по «серым» каналам, возрастет доля китайских и индийских марок. Однако тяжелые мотоциклы с мощными двигателями ими заместить не получится.

Скорее всего будут задействованы схемы поставок через ОАЭ, Дубай, Казахстан,

если официальных каналов не останется, придется рассчитывать на «серых» дилеров, полагает инженер, разработчик отечественной мототехники Александр Астапов.

«Пока непонятно, что будет с курсом валют и возможностью проводить платежи, но уже ясно, что мотоциклы станут значительно дороже, особенно это касается европейских и американских марок», — уверен Астапов.

Техника из Японии, Китая, Индии и Таиланда не сможет заместить бренды из Европы и США – их поклонники не пересядут на такие байки, полагает он. Для налаживания производства мотоциклов в России наша страна не обладает нужными объемами рынка: чтобы рассматривать этот вопрос всерьез, нужно продавать порядка 30-50 тыс. легких мотоциклов в год и не менее 10 тыс. тяжелых, указывает Астапов.

Представительства иностранных мотоциклетных брендов пока занимают выжидательную позицию, но для некоторых из них возможный уход с российского рынка не будет существенной потерей в глобальном масштабе, полагает мотоэксперт Иван Владимиров.

«Если решение будет принято, то Harley-Davidson уйдет с российского рынка, не моргнув – он продает у нас менее 1% от своих мировых объемов.

Для Honda российский рынок, исходя из объемов продаж, также незаметен, однако эта компания собиралась развивать в России именно мотоциклетное направление, — объясняет Владимиров «Газете.Ru». – Из дорогих импортных мотоциклов на нашем рынке марка номер один – BMW, и для них наш рынок важен. Пока они в режиме ожидания».

Китайские (Lifan, Loncin) и индийские (Bajaj) бренды, безусловно, воспользуются ситуацией и будут наращивать свое присутствие. В Китае не выпускают мотоциклетные двигатели объемом свыше 400 куб. см, добавляет эксперт, поэтому они привезут только легкие мотоциклы.

Bajaj в 2021 году уже оказался на втором месте по продажам в России с результатом 2,4 тыс. байков, пропустив вперед только BMW (2,8 тыс. штук).

Куда более серьезные проблемы ожидаются с доступностью мотоэкипировки – большая часть того, что у нас продается, включая высокотехнологичные шлемы, специальную обувь для мотоциклистов и другие элементы защиты, поставляется в Россию исключительно из Европы, Японии и США.

«Настоящая беда будет с мотоциклетными маслами, запчастями и резиной, потому что для мотоциклов типа Harley-Davidson и BMW в Китае практически не делают запчастей, как и шин нужной размерности – даже неоригинальные детали для них в основном европейского и американского производства», — резюмировал Владимиров.

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