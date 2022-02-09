Цены будут расти, но медленнее: какие машины стали еще дороже

С начала февраля 12 автопроизводителей повысили цены на свои машины. Заметнее всего подорожали американские внедорожники Jeep и Chevrolet, а также некоторые модели Kia, Nissan, Haval и Changan. Рост цен на машины вызван большим спросом, а также увеличением себестоимости их производства, объясняют эксперты. Они предупреждают, что машины будут дорожать еще сильнее.

Сразу на 200 тыс. рублей увеличились в начале февраля рекомендованные розничные цены (РРЦ) на внедорожники Jeep Grand Cherokee и Chevrolet Tahoe, сообщает портал «Цена.Авто». А кроссовер Chevrolet Trailblazer подорожал на 75 тыс. рублей.

У Nissan сильнее всего выросли цены на модели X-Trail (на 42-121 тыс. рублей в зависимости от комплектации) и Murano (на 100-110 тыс. рублей). Кроссоверы Qashqai стали дороже на 32 тыс. рублей, а Terrano – на 7-17 тыс. рублей.

Переписали ценники и официальные дилеры Kia. В среднем, на 100 тыс. рублей подорожали автомобили Sorento, Mohave и Carnival, на 50 тыс. рублей поднялась РРЦ на седаны K5 и кроссоверы Sportage. За бестселлер Kia Rio теперь придется заплатить больше на 30 тыс. рублей, а за компактную модель Picanto – на 10 тыс. рублей.

Обновленные кроссоверы Haval F7 и F7x подорожали на 80 тыс. рублей. Прибавку в 160 тыс. рублей получил флагманский внедорожник H9, а за популярный Jolion по сравнению с январем продавцы просят больше уже на 100 тыс. рублей. Пикапы Poer и Wingle 7 от Great Wall прибавили в цене на 50 тыс. рублей.

На 80 тыс. рублей с начала февраля стали дороже все модели Subaru, и на 90-100 тыс. рублей – кроссоверы Changan CS55 и CS75.

У Hyundai с начала февраля заметнее всего выросли цены на кроссоверы Santa Fe (на 60 тыс. рублей), и на 50 тыс. рублей на модели Creta, Tucson и Palisade. Седаны корейского автопроизводителя подорожали чуть меньше: цены на Elantra, Solaris и Sonata увеличились на 30, 35 и 40 тыс. рублей соответственно.

В прошлом месяце дилеры Skoda уже повысили цены на модели Rapid и Superb. Теперь дошла очередь и других автомобилей чешского бренда. Обновленный кроссовер Kodiaq в зависимости от комплектации стал дороже на 70-91 тыс. рублей, а компактный Karoq – на 58-61 тыс. рублей. Skoda Octavia прибавила в цене 57-59 тыс. рублей.

Компания Renault меняет ценники на все свои автомобили уже второй раз с начала года. В этом месяце седаны Logan и хетчбэки Sandero подорожали еще на 17-18 тыс. рублей. За кроссоверы Duster, Kaptur, Arkana придется заплатить больше на 25-33 тыс. рублей.

Китайские кроссоверы Geely Atlas и Coolray в феврале стали стоить на 15-35 тыс. рублей дороже.

Рост цен неизбежен

Одной из основных причин роста цен на машины эксперты считают продолжающийся больше полутора лет дефицит новых автомобилей. По мнению генерального директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, на этом фоне автопроизводители действуют, согласно законам рынка: в условиях повышенного спроса на машины повышают на них цены.

«За последние 10-15 лет я ни разу не видел, чтобы машины становились дешевле. Цены на автомобили только растут: в каком-то году чуть больше, в каком-то чуть меньше», — заявил он «Газете.Ru».

Эксперт отметил, что по увеличению средней стоимости новых машин прошлый год был рекордным за последние несколько лет: автомобили в России подорожали на 17-20%.

В нынешнем году тенденция к повышению цен сохранится, однако их рост будет не столь большим, как в прошлом, — уверен Целиков. По его прогнозам, к концу осени-началу зимы автомобили подорожают еще на 5-7%.

Более пессимистичный прогноз дает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

К концу года цены на машины вырастут на 12-15%, полагает эксперт.

Он отмечает, что неизбежное подорожание новых машин связано не только с высоким спросом на них, но и с увеличением себестоимости их производства. По его словам, в прошлом году заметно выросла стоимость стали, полимеров, каучука и другого сырья, которое используется в автомобильной промышленности. Кроме того, из-за глобального дефицита полупроводников, практически все автопроизводители понесли дополнительные расходы на закупку электронных комплектующих, добавил Бургазлиев.

«С учетом массовой нехватки чипов, их производители резко подняли цены на свою продукцию. Также заметно выросли тарифы на логистические услуги – по некоторым направлениям на 30-40%. Естественно, эти издержки автопроизводители закладывают в стоимость машин», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Бургазлиева, чтобы не отпугнуть потенциальных покупателей резким подорожанием, автопроизводители станут поднимать РРЦ раз в несколько месяцев.

В подтверждение его слов, компания BMW анонсировала сегодня, 9 февраля, повышение розничных цен на некоторые модели BMW в марте, апреле и мае.