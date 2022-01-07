Chery Tiggo 8 Pro: алмазы снаружи, противоречия внутри

«Внешний вид не вызывает угнетающего впечатления», — такими словами более десяти лет назад журналисты описывали премьеры новых моделей Chery. По итогу 2021 года эта автокомпания обогнала по продажам таких грандов отечественного рынка, как Mazda и Mitsubishi, хотя цены у китайцев уже не такие уж и низкие. В причинах такого интереса россиян к машинам из Поднебесной «Газета.Ru» разбиралась за рулем кроссовера Chery Tiggo 8 Pro.

Сгнивающие сразу после истечения гарантии, китайские машины со странными буквенно-цифровыми названиями начали завозить в Россию еще в конце прошлого века. Делали это тогда не сами китайцы, а лихие бизнесмены из 1990-х в режиме «продал-забыл». У большинства автомобилистов те машины вызывали если не усмешку, то удивленный взгляд.

Глядя на гармоничный силуэт Tiggo 8 Pro, ничего подобного на ум не приходит — что и говорить, китайцы совершили колоссальный рывок вперед. Широкие секции противотуманных фар по бокам бампера, со светодиодами узкие блоки фар, что ныне в тренде — органично вписаны в передок. Раздутые колесные арки с 20-дюймовыми колесами, аккуратно очертившие крышу рейлинги,

ладный кузов Tiggo пошит по лекалам европейских вкусов.

За внешность машины отвечала международная команда во главе со Стивом Юмом – гуру автодизайна в КНР, за плечами которого работа в GM.

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Что-что, а внешность, умеющую продавать, эти ребята научились делать. Но вот решетка радиатора с «алмазами» а-ля Mercedes-Benz – это скорее минус. Зачем эта вторичность, если уже можно не оборачиваться на более именитых автопроизводителей? Впрочем, живо представляется, как продавец автосалона Chery именно акцентами на премиальные фишки большого кроссовера добивает неискушенного покупателя.

И таких аргументов-приманок у Chery много: отменно детализированная система камер кругового обзора, панорамная крыша, светящийся логотип «Tiggo» в порогах дверей, амбиентная подсветка салона и сенсорные клавиши регулировки климат-контроля,

третий ряд сидений, функция бесконтактного открытия багажной двери, «парящий» на манер Land Rover центральный тоннель (под ним находится беспроводная зарядка смартфона).

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Тоннель накрыт приятным глазу, но совершенно непрактичным «рояльным» пластиком. В нашей машине около кнопки запуска мотора уже появились царапины.

В общем, интерьер под стать облику — даже с учетом того, что в России Tiggo 8 Pro не такой навороченный, как в Китае. У нас пока что продается промежуточная итерация без сплошного дисплея мультимедиа, объединенного с приборкой практически во всю длину торпедо (опять же – привет Mercedes-Benz). Хотя жалеть об этом не приходится: раздельные экраны тоже выглядят современно.

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Кресла салона, судя по кройке, словно позаимствованы из Mazda CX-9.

А вот их профиль, как это часто водится за машинами, ориентированными на азиатского пользователя, узковат. Вообще в плечах хотелось бы чуть больше простора, с передним пассажиром водитель не может поделить подлокотник. Да, и на заднем диване в ногах места много, а по ширине — как в кроссовере классом ниже.

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Обычно пластик а-ля дерево или карбон жутко раздражает, но здесь получилась удачная стилизация под железо. Бардачок не вываливается на колени переднего пассажира, а мягко опускается благодаря микролифту.

Магнитола выдает вполне чистый звук, на высокой громкости дверные карты начинают подпевать, точнее потрескивать.

В целом приемлемо, но, скажем честно, басы от Goldie или Godfather не прочувствуешь, а вот какие-нибудь «Звери» или Меладзе зайдут хозяину Tiggo «на ура».

Как едет

На фоне внешнего лоска от китайского аналога Hyundai Santa Fe ждешь, что все также исправно будет работать, но вот с этим не все так гладко. Переключения бортового компьютера маленькими кнопками на руле – сущее испытание: карусель меню листается по неподвластным алгоритмам, вынуждая работать пальцами с точностью хирурга. Это выматывает. Мультимедийная система также заставляет поблуждать по древу виртуальной архитектуры — прежде чем добьешься банальной согласованности со смартфоном.

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В стандартной комплектации предлагается 2.0-литровый мотор мощностью в 170 сил, дополненный вариатором, за доплату будет доступен двигатель 1.6 с турбомотором (186 л.с., 275 Нм) и преселективным двухдисковым роботом. С последним силовым агрегатом разгон до сотни занимает примерно 9 секунд до «сотни».

Учитывая, что полного привода у этой машины нет в принципе, динамика ускорений довольно резвая, но насколько же бесхарактерный руль –

в околонулевой зоне неинформативны углы отклонения передних колес.

Приходится периодически выравнивать траекторию микроподруливаниями. На небольшой скорости китайский паркетник радует хорошей шумоизоляцией, но стоит поглубже нажать на газ, как звуки усилий малокубаторного моторчика прорываются в кабину.

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Подвеска без изысков, но неплохо справляется с мелкими неровностями дорожного полотна, хотя амплитуда раскачки при резкой смене курсов могла бы быть и поменьше. В случае экстренной ситуации (когда нужно увернуться от внезапного препятствия) есть опасение развития глубокого крена.

В целом автомобиль производит приятные, но немного противоречивые впечатления. Он радует красивым вместительным салоном, обилием опций, положенных скорее премиальному сегменту. Расход 9 литров бензина на «сотню» в этой нише – так и вовсе редкость. Для семейного человека автомобиль выглядит явным кандидатом в табличку сравнений при выборе.

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Однако базовая цена Chery Tiggo 8 Pro стартует от 1,87 млн рублей, наша версия и вовсе выбежала за 2,5 млн рублей. Примерно за эти же деньги корейские автокомпании предложат машины пусть и более бедные по оснащению, но драйверские по ездовым повадкам. Впрочем, взять нафаршированного китайца или выдрессированного корейца – сейчас такого вопроса в повестке дня не стоит.

Пока на рынке дефицит, люди сметают из автосалонов все — и тех, и других.