Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Российские дилеры предупредили о скачке цен на авто в 2022 году 17:35
Адвокат Жорин назвал рекордную сумму взыскания за оскорбление Пригожина 17:34
Путин поручил в двойном размере выплатить надбавки медикам за работу... 17:31
Жертвы сексуальных домогательств со стороны врача сборной США получат $380 млн... 17:31
Голикова: пациент с «омикроном» может заразить трех и более человек 17:29
Названы области права, в которых россияне разбираются лучше всего 17:28
В Российском фонде мира призвали Apple и Google удалить из маркетов анонимный... 17:25
Врач-нарколог выступил против продажи пива на АЗС 17:22
Жена Алека Болдуина призналась, что хотела развестись с актером 17:21
В Казани от избитой матерью девочки отказался отец 17:21
Автомобили

Автовладельцам будут сообщать о вскрытии машин за сутки

МВД подготовило приказы о вскрытии автомобилей и квартир

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
МВД утвердило порядок вскрытия автомобилей полицейскими: согласно проекту приказа министра Владимира Колокольцева, при проникновении в транспортное средство без присутствия владельца полиция должна уведомлять его об этом в течение суток. Однако бросить машину после вскрытия будет нельзя: сотрудников на время процедуры уведомления автовладельца обяжут обеспечить отсутствие доступа к ней посторонних лиц.

На сайте нормативных правовых актов 14 декабря было опубликовано два проекта утвержденных министром МВД Владимиром Колокольцевым приказа. Они определяют порядок информирования правоохранительными органами владельца автомобиля о вскрытии транспортного средства, если оно было осуществлено в момент его отсутствия.

Согласно документу, регламент следующий:

– владелец машины, если совершено вскрытие полицией в его отсутствие, должен быть проинформирован об этом «в возможно короткий срок» и не позднее 24 часов;

– допускается уведомление несколькими способами: с помощью почтового отправления, факса, телефонограммы (с последующим вручением бумажной версии), с использованием электронной связи, ‎в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, личным уведомлением сотрудника под подпись на втором экземпляре документа;

– если владелец по каким-то причинам отказывается от личного общения с сотрудником и не хочет ставить подпись, то он информируется другими перечисленными путями.

Уведомление создается в двух экземплярах, один из которых вручается собственнику. Оно должно содержать в себе данные о физическом лице (ФИО, адрес проживания), информацию о транспортном средстве и сведения о месте, дате, времени и основаниях для вскрытия без его присутствия.

Во втором документе, который определяет порядок действий сотрудником при проникновении полиции в жилище в случае отсутствия владельца, регламентируются аналогичные способы информирования граждан и сроки исполнения.

На текущем этапе оба проекта ведомственных актов находятся на независимой антикоррупционной экспертизе. Ожидается, что она завершится к 28 декабря.

Приказы Колокольцева соотносятся с поправками в закон «О полиции», расширяющими полномочия полицейских. Там, в частности, предлагается дать правоохранителям право проникать и оцеплять объекты для задержания, а также упростить возможность взламывать транспортные средства.

Второй пункт (о взломах автомобилей), который вызвал противоречивую оценку экспертов, о чем писала «Газета.Ru» ранее, позволяет инспекторам ГИБДД вскрывать автомобили в нескольких случаях: если они посчитают, что там находятся оружие, взрывчатка, наркотики и другие вещи, изъятые из гражданского оборота. Кроме этого, проникать в машины гаишники смогут в том случае, если заподозрят водителя в наркотическом или алкогольном опьянении.

Отдельно подчеркивается, что подобная мера без промедления должна осуществляться, если присутствует угроза жизни и здоровью полицейского или гражданских лиц. В ином случае сотрудник должен представиться, показать свое удостоверения и сообщить о своих намерениях и основаниях применить право на вскрытие автомобиля.

В законопроекте прописано основание и для вскрытия машины вне присутствия автовладельца.

Однако при этом варианте сотрудники должны будут обеспечить недопущение доступа посторонних лиц в транспортное средство и уведомить физлицо в течение суток.

Предполагается, что законопроекты будут приняты Государственной думой до конца 2021 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть