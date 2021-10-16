МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов

Минтранс и МВД предлагают внести в ПДД изменения для электросамокатов, моноколес и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Согласное проекту закону, ведомства хотят ограничить скорость СИМ до 25 километров в час, а их масса не должна будет превышать 35 килограмм.

Министерство внутренних дел и Министерство транспорта предлагают внести изменения в Правила дорожного движения, чтобы ограничить скорость и массу средств индивидуальной мобильности включающих в себя электросамокаты, моноколеса, ролики и другое. Об этом сообщается в проекте постановления правительства России, выдержки из которого опубликовало агентство РИА «Новости».

«Ограничить массу СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами — 35 килограммами. Установить, что лица в возрасте до семи лет могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам», — говорится в постановлении, где также указано, что максимальная скорость данных средств передвижения не может превышать 25 километров в час.

Также в проекте постановления говорится, что дети до семи лет могут передвигаться на СИМ только в сопровождении взрослых, а гражданам старше 14 лет предполагается разрешить двигаться на СИМ по обочине или правому краю проезжей части исключительно при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек и только на тех дорогах, где действует ограничение скорости до 60 километров в час.

Также тем, кто передвигается посредством средств индивидуальной мобильности будет запрещено совершать обгон или объезд транспортных средств слева, а водители СИМ должны руководствоваться сигналами регулировки для пешеходов (а не для транспортных средств).

Напомним, что согласно определению, средствами индивидуальной мобильности называют устройства, имеющее одно или несколько колес, которые предназначены для передвижения человека посредством использования электродвигателя или мускульной энергии человека. В этот список входят роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Ранее сообщалось о подготовке Минюстом совместно с другими ведомствами проекта нового КоАП, в котором будут прописаны новые штрафы для водителей. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях начнет действовать не ранее 2022 года.

В частности, в обновленный КоАП планируется увеличить сумму штрафа за отсутствие техосмотра с 500-800 рублей до 2000. При этом ответственность за посещение станции технического осмотра лежит на водителе, так как с августа текущего года прохождение техосмотра отвязали от полиса ОСАГО.

Отдельно отмечается, что фиксация данного нарушения будет проводиться при помощи дорожных камер, а штраф будет приходить не чаще, чем один раз в сутки. Данное изменение в КоАП начнет действовать с 1 марта 2022 года.

Также предлагается увеличить штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения, если в момент нарушения в автомобиле находились дети младше 16 лет. В этом случае штраф вырастет с 30 до 50 тыс. рублей, а срок лишения водительского удостоверения увеличится с двух до трех лет.

В свою очередь, летом текущего года вступили в силу поправки об увеличении штрафа за езду в нетрезвом виде. В частности, была ужесточена уголовная ответственность для водителей, которые ранее были судимы за пьяные аварии с погибшими и пострадавшими. Если выяснится, что в первой аварии по вине пьяного водителя погибли или пострадали люди, его смогут лишить свободы на срок до 3 лет, а максимальный штраф вырастет до 300-500 тысяч рублей.

В новой редакции КоАП не планируется менять суммы штрафов и нештрафуемый предел (до 20 км/ч) превышения скорости, однако в кодексе также будет прописано определение средней скорости, что позволит штрафовать нарушителей и по этому параметру. Ранее штрафы за среднюю скорость уже пытались внедрить, однако водителям удавалось их оспорить в суде.

Также планируется увеличить список неисправностей, перечисленных в приложении к ПДД об «Основных положениях по допуску ТС к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», за которые предусмотрен штраф в 500 рублей.

Наказывать будут за шины не по сезону, стертые покрышки, а также за разные шины спереди и сзади. Также могут наказать за незаконно-установленные лебедки, поврежденный бампер, отсутствующие подголовники, козырьки и подушки безопасности, предусмотренные автопроизводителем, а также за горящий индикатор неисправности двигателя Check Engine.

Ко всему этому водителя смогут привлечь к административной ответственности за помехи на лобовом стекле (навигатор, видеорегистратор, пленки и наклейки), а отдельно будут прописаны штрафы за отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры, а также другие проблемы со световыми приборами.