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Автомобили

Пьяных водителей отправят в вечные пешеходы

В России могут ввести пожизненное лишение прав за езду в нетрезвом виде

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Илья Наймушин/РИА «Новости»
Правительство намерено ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Планируется ввести уголовную ответственность для пьяных водителей, а также лишать их водительских прав на пожизненный срок. Рассматривается возможность лишения прав не только на вождение автомобилем, но и другими транспортными средствами: поездом, самолетом, вездеходом, яхтой и т.д.

Российские власти намерены ужесточить наказание за вождение в пьяном виде. Согласно протоколу заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, с которым ознакомился «Коммерсантъ», МВД, Минздрав и Минюст должны до 1 ноября представить «согласованные предложения» о введении уголовной ответственности для нетрезвых водителей.

Такое поручение дал вице-премьер Марат Хуснуллин. Отмечается, что наказание должно применяться в зависимости от степени опьянения. Но пока не ясно, при каком уровне алкоголя в крови будет наступать уголовная ответственность, пишет «Ъ». На сегодняшний день максимально допустимая норма — 0,3 г на литр крови. За превышение этой нормы нетрезвых водителей могут оштрафовать или лишить водительских прав на срок до трех лет. Если автолюбитель повторно садится за руль пьяным, то его могут лишить свободы.

По словам Хуснуллина, большинство смертельных ДТП связаны с тем, что у виновников аварий находили 1 г алкоголя в крови, то есть норма была превышена в несколько раз.

«Садясь за руль в таком состоянии, человек создает угрозу для жизни участников движения, поэтому мною дано поручение рассмотреть возможность ужесточения мер ответственности, вплоть до уголовного наказания», — сказал чиновник.

Издание отмечает, что санкции за вождение в нетрезвом виде планируется ужесточить не только в части замены административного наказания на уголовное, но и в части лишения прав. По данным «Коммерсанта», МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, Государственная инспекция маломерных судов МЧС и Росавиация должны совместно разработать «единый механизм прекращения (ограничения)» прав водителя на управление всеми видами транспорта.

То есть планируется лишить водителя прав на вождение не только колесного транспорта, но и самоходного (снегоходы, спецтехника), водного (гидроциклы, лодки, яхты), авиационного и железнодорожного. Помимо этого, законодатели намерены ограничить права на владение, хранение и ношение оружия для водителей, которые были пойманы за рулем в нетрезвом виде. Для водителей, которые повторно сели за руль пьяными, планируется увеличить срок лишения водительских прав вплоть до пожизненного.

«Смертность на дорогах с участием водителей в состоянии опьянения снизилась, но значительно меньшими темпами, чем смертность в авариях, не связанных с пьянством за рулем. Сегодня ведется большая работа по созданию безопасной инфраструктуры, это дает свои плоды, но в борьбе с пьяными водителями это не помогает», — отметил Хуснуллин.

В первом полугодии произошло 5,1 тыс. аварий по вине нетрезвых водителей. Это на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также падает и число погибших и раненых в этих ДТП.

В последние годы российские власти регулярно ужесточают наказание за вождение в пьяном виде. В 2019 году за смертельное ДТП в «пьяной» аварии максимальный срок лишения свободы был увеличен с девяти до 15 лет.

В июле 2021 года вступили в силу поправки к ст. 264.1 УК РФ. Они ужесточают наказание для нетрезвых водителей, которые ранее были осуждены за вождение в пьяном виде. Так, срок лишения свободы за повторное правонарушение увеличился с двух до трех лет, а штраф — с 200-300 тысяч до 300-500 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрены и исправительные работы до двух лет и принудительные работы сроком до трех лет. Помимо этого, нарушителя могут лишить права «занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью» на срок до шести лет.

Законодатели отметили, что изменения вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде.

Нормы о том, что людям, пойманным в нетрезвом виде за рулем, запрещено приобретать лицензию на покупку оружия, уже указана в действующем законе «Об оружии». Она вступает в силу 29 июня 2022 года вместе с остальными поправками.

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