Наркологи рассказали, за какое время алкоголь выводится из организма

Эксперты-наркологи рассказали «Газете.Ru», в какой срок алкоголь «выветривается» из организма, и развенчали несколько мифов о народных средствах, которые якобы помогают обмануть алкометр инспектора ГИБДД.

В эти выходные региональные подразделения ГИБДД России проведут рейды по поиску нетрезвых водителей, говорится на сайте ведомства. Зачастую инспекторы ловят и лишают прав не только автомобилистов, которые сознательно сели в машину в нетрезвом состоянии, но и тех, кто считает, что уже протрезвел. Для того чтобы не попасть в эту ситуацию, эксперты советуют соблюдать несколько простых правил.

«Прежде всего, вместе с алкогольными напитками стоит побольше пить обычной воды. Это позволит серьезно уменьшить концентрацию этилового спирта в крови: он будет естественным образом выводиться из организма», — советует врач психиатр-нарколог Александр Ковтун.

По его словам, также снизить содержание этилового спирта поможет употребление различных абсорбентов вроде активированного угля или энтеросорбента. Они «впитают» определенную часть алкоголя до того, как он попадет в кровь.

Особое внимание тем, кто через какое-то время после застолья собирается сесть за руль, следует обратить на закуски,

отмечает Ковтун. Жирная, острая пища и картофель с одной стороны не дают человеку быстро опьянеть, а с другой – затрудняют расщепление этилового спирта, забирая на себя необходимые ферменты, подчеркивает он. Лучшими закусками могут стать в этом случае свежие овощи и фрукты, «постное» мясо, нежирные сыры.

С ним согласен психиатр-нарколог, заместитель главврача по медицинской части наркологической «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан. Он также добавляет, что ускорить метаболизм этилового спирта в организме могут сладкие и газированные напитки.

«В время застолий лучше избегать жирных закусок, копченостей, салатов с майонезом: эти продукты вместе с алкоголем оказывают повышенную нагрузку на органы пищеварения и затрудняют окисление этилового спирта», — подчеркивает эксперт.

Нарколог поясняет, что процессе расщепления этанола участвует не только желудочно-кишечный тракт, но и мышцы, которые вырабатывают специальный фермент — каталазу. Поэтому, чтобы алкоголь быстрее выветрился, он рекомендует больше двигаться во время вечеринки. Например, танцевать.

«Люди, которые просто сидят за столом, восстанавливаются заметно медленнее, чем те, кто танцуют, в перерывах между тостами выходят на свежий воздух»,

— обращает внимание Мовчан.

А вот курить одновременно с употреблением спиртных напитков тем, кто наутро планирует быть в форме, наркологи не рекомендуют. Никотин также замедляет процесс расщепления этилового спирта в организме.

Проверь себя сам

С научной точки зрения организм человека воспринимает этиловый спирт как яд и старается его нейтрализовать при помощи ферментов.

«В медицине используется нормативное время выведения алкоголя из организма человека. Условная средняя скорость расщепления — 10 грамм чистого этанола (примерно столько содержится в стопке водки — «Газета.Ru») в час»,

— отмечает Дмитрий Мовчан.

Однако он оговаривается, что формула является лишь неким ориентиром, позволяющим лишь примерно оценить, как скоро алкоголь будет нейтрализован ферментами. Процесс расщепления этанола сильно зависит от особенностей организма конкретного человека. Например, заболевания печени и других органов пищеварения могут замедлить его.

Согласно формуле, бутылка пива (0,5 литра) будут нейтрализована примерно за 2-2,5 часа, говорит нарколог-психиатр «Центра лечения и реабилитации зависимых «Здравница» Андрей Болонкин.

«На полное выведение 1,5 литра пива потребуется около семи часов. Напитки крепостью 40% объемом 100 мл в среднем выводятся из организма не менее пяти часов»,— продолжает эксперт.

Свериться с тем, когда можно садиться за руль, поможет персональный алкотестер. По словам врача-нарколога Сергея Хоренкова, даже относительно недорогие устройства, которые продаются в автомагазинах, способны достаточно точно определить уровень этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

«Для сотрудников ГИБДД показания таких бытовых приборов, конечно, вряд ли будут доказательством, поскольку они не сертифицированы. Но для самостоятельной проверки на трезвость они вполне подойдут», — считает он.

Даже если такой алкотестер выдает показания меньше 0,16 мг в литре выдыхаемом воздухе (допускаемый ПДД предельный уровень этилового спирта для автомобилиста), стоит подождать еще час- другой, перед тем как садиться за руль, рекомендует врач.

Водительские мифы

Врачи-наркологи не рекомендуют автомобилистам пытаться отбить запах алкоголя при помощи народных средств вроде мятной жвачки, петрушки, лаврового листа или мускатного ореха. Эти и другие приправы лишь маскируют винные пары. И если спирт есть в организме, то алкотестер в любом случае покажет его наличие. А запах пряностей, исходящий от автомобилиста, может лишь насторожить инспекторов ГИБДД.

Серьезной проблемой наркологи считают управление автомобилем во время похмелья. Как отмечает психиатр-нарколог из «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан, головная боль, тошнота, ощущение разбитости говорят о том, что этиловый спирт полностью расщеплен. Все неприятные последствия вызваны воздействием на организм продуктов его распада, в частности, ацетальдегидом. По его словам, характерный запах перегара вызван как раз этим веществом.

С точки зрения закона водитель может ехать: этилового спирта в организме уже нет, утверждает Мовчан. Но садиться за руль в таком состоянии он не советует.

«С похмелья лучше не садиться за руль. Управление автомобилем в таком состоянии с точки зрения безопасности даже хуже, чем езда в легкой или даже средней степени опьянения.

Ацетальдегид оказывает влияние на центральную нервную систему: ухудшается внимание, увеличивается время реакции», — подчеркнул нарколог.

Чтобы быстро победить похмелье, нарколог Болонкин рекомендует водителям сделать с утра зарядку, а также пить побольше воды, — не менее 1-3 литров. Натуральные соки, морсы, компоты помогают восполнить недостаток жидкости в организме. Кроме того, они насыщают его витамином «С», который способствует распаду ацетальдегида.