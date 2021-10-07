Почему автовладельцы не пользуются электронными помощниками

Большинство автомобилистов не пользуются дорогостоящими электронными опциями современных автомобилей. Среди таковых управление медиасистемой жестами, автоматическая парковка и прочее, а наиболее полезны в машине такие вещи, как камеры кругового обзора. Клиенты готовы переплачивать за новые технологии лишь для статуса, как и в случае с модными смартфонами, считают эксперты.

Каждая третья из высокотехнологичных функций не используется более, чем половиной автовладельцев даже в течение первых 90 дней пользования новой машиной, свидетельствуют данные ежегодного исследования американской маркетинговой компании J.D. Power & Associates.

К примеру, 61% американских автовладельцев сообщили исследователям, что никогда не использовали имеющиеся технологичные опции в их машинах, 51% из них мотивировали это тем, что считают подобные помощники ненужными.

Это касается не абсолютно всех инноваций. К примеру, возможность регулировать ускорение и замедление автомобиля одной педалью, напротив, заслужило похвалы у водителей. Подобная функция есть у некоторых электромобилей, в частности, у нового поколения Nissan Leaf.

Наибольший рейтинг по технологиям в 2021 году получил корейский премиум-бренд Genesis – 634 балла из 1000. За ним следуют Cadillac, Volvo, BMW, Mercedes-Benz и Hyundai. Tesla, набравшая максимальное количество баллов, выступала вне зачета по формальным признакам – компания Илона Маска запретила оценивать удовлетворенность потребителей во многих штатах США.

Годом ранее Genesis находился в аналогичном рейтинге на пятом месте – после Volvo, BMW, Cadillac и Mercedes-Benz.

J.D. Power проводит такие опросы ежегодно на крупнейших рынках – в частности, в США и Китае. Причем автовладельцы в разных странах по-разному оценивают нужность и полезность электронных опций своих машин.

Кому что

Если в США большинство респондентов признали полезной технологию электронного управления зеркалом заднего вида с трансляцией на него изображения с камеры, то в Китае у этой функции обнаружилось больше всего проблем.

Аналогичная ситуация с камерами кругового обзора – более 60% американцев хотят иметь их в автомобиле, а в Китае – только 24%.

При этом в некоторых современных автомобилях виртуальное зеркало превратилось из «игрушки» в технологически оправданную опцию, в частности, в новом внедорожнике Land Rover Defender эта функция позволяет добиться наиболее четкого обзора, поскольку и без того узкое заднее стекло стекло частично перекрыто массивной запаской на двери багажника.

Своеобразный лидер рейтинга бесполезных опций в США — управление автомобильной медиасистемой с помощью жестов рук. Проблемы с ее использованием отметил 41 автовладелец из 100. Авторы исследования отмечают, что ряд продвинутых опций становятся понятными пользователю и вовсе только после того, как дилер объяснит, как они работают — это касается, в частности, функции помощи при движении с прицепом.

Невостребованное водителями оснащение, как правило, есть на автомобилях премиум-класса, в частности, «продвинутые» медиасистемы BMW и Mercedes-Benz.

В целом электронные «помощники» широко распространяются на сравнительно бюджетных автомобилях, к примеру, камеры кругового обзора стали доступны в максимальной комплектации кроссовера Hyundai Creta второго поколения, который летом вышел на российский рынок. Японская Subaru дополнила свою систему EyeSight системой распознавания лица, а Genesis внедрил камеры c биометрической идентификацией в средние стойки кузова нового кроссовера GV 60.

«Цены на новые автомобили находятся на рекордно высоком уровне, отчасти из-за возросшего уровня их содержимого»,

— отметила по результатам исследования исполнительный директор по человеко-машинному интерфейсу в JD Power Кристин Колодж,

Это нормально, если владельцы получают в результате нужное соотношение цены и качества, но некоторые функции многим владельцам кажутся пустой тратой, констатировала она.

Автовладельцы покупают автомобили с высокотехнологичными функциями по тому же принципу, что и последние модели iPhone – из-за желания иметь наиболее высокотехнологичный гаджет или продемонстрировать собственный статус, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Очень многие потребители не пользуются всем функционалом автомобиля, но хотят, чтобы он в машине был, чтобы пользоваться им иногда или кому-либо продемонстрировать, — говорит Мосеев «Газете.Ru». — Соглашусь, что для многих потребителей подобные опции являются желаемыми, но не необходимыми».

Можно выделить несколько типов потребителей, выбирающих автомобили – кому-то из них наиболее важна мощность двигателя и скорость разгона, экономичность и прочие технические параметры, добавляет эксперт, другим наиболее важен дизайн экстерьера и интерьера. Все больше людей интересуются возможностью бесконтактной зарядки телефона, понимают удобство проекции информации приборов на лобовое стекло, предпочитают заказывать камеры кругового обзора.

«В последнее время наиболее ярко прослеживается тенденция смотреть на экономичность машины – причем как в массовом сегменте, так и в «премиуме».

Людей, интересующихся стоимостью владения, стало значительно больше, чем раньше», — делится наблюдениями Мосеев.

Высокотехнологичные опции в современных автомобилях могут предлагаться в пакете с другими, более необходимыми – в таком случае без них машину просто не получится приобрести, указывает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«Кроме того, человек может соблазниться на какую-то новацию, а потом понимает, что она ему не нужна, – объясняет Моржаретто «Газете.Ru». – Например, какое-то время назад многие автокомпании начали предлагать функцию автоматической парковки причем даже на машинах среднего класса.

А сейчас «автопарковщик» не то что вышел из моды – но стал встречаться достаточно редко, в том числе на премиальных автомобилях».

Это дорогая опция, но пользуются ей нечасто – в основном водители предпочитают парковаться самостоятельно, добавляет эксперт, меньше всего она востребована на персональных седанах и лимузинах, которыми управляют профессиональные шоферы.

«То же самое касается жестового управления медиасистемой. Я ездил на машине с такой функцией, магнитола в ней живет своей жизнью, и надо долго привыкать, как именно нужно махнуть рукой, чтобы, допустим, переключить музыку. Гораздо привычнее сделать это нажатием на экран», — заключил Моржаретто.