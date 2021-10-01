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Автомобили

Завод, выпускавший Great Wall в России, пустили с молотка

Автозавод Хаджи-Мурата Дерева продадут за 4,3 млрд рублей

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news-life.ru
Автомобильный завод «Ставрополь Авто», некогда входивший в бизнес-империю влиятельного карачаево-черкесского бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева, выставлен на продажу, выяснила «Газета.Ru». Это предприятие по-своему уникальное для России – оно уже готово сразу начать работу в режиме полного цикла. Заинтересованность в нем могу проявить китайские автокомпании, ожидают эксперты.

Московский индустриальный банк («МИнБанк») опубликовал лот продажи автосборочного предприятия «Ставрополь Авто» в городе Михайловске Ставропольского края, свидетельствует база залоговых активов, с которой ознакомилась «Газета.Ru». Стоимость завода оценена в 4,3 млрд рублей.

В описании к лоту продавец указывает, что этот актив предназначен для промсборки легковых машин разных сегментов: В, В+, С, С+, D, а также кроссоверов и внедорожников.

Мощность предприятия — 100 тыс. машин в год.

Предприятие довольно развитое по меркам российского автопрома, оно включает цех, оборудованный роботами для сварки каркасов, установки компонентов навесного оборудования, есть несколько постов проверки качества. Помимо кузовов также есть возможность окрашивать детали, выполненные из пластика.

Две сборочные линии «Ставрополь Авто» позволяют монтировать оборудование салона, двигатели и трансмиссии, рулевые механизмы, шасси, глушители, а также устанавливать электрооборудование, подвеску и детали экстерьера.

В числе плюсов автопредприятия продавец указывает удобное расположения с точки зрения логистики. Всего в 500 метрах от заводской площадки расположена железнодорожная станция «Палагиада», аэропорт города Ставрополь находится в 15 км от объекта, а морской порт «Новороссийск» — в 450 км.

«Ставрополь Авто» — это второй по счету после «Дервейса» бывший автомобильный актив во владении известного в Карачаево-Черкесии бизнесмена Хаджи-Мурата Дерева.

С 2017 года на «Ставрополь-Авто» выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5.

Для дистрибуции на российском рынке был создан отдельный бренд – Hower.

Источник «Газеты.Ru» знакомый с работой этого предприятия отмечает, что «Ставрополь-Авто» был более технологически современным заводом по сравнению с тем же «Дервейсом»: много нового оборудования и автоматизация производства намного выше. Собственно, об этом же говорит и тот факт, что «МИнБанк» за реализацию «Дервейса» рассчитывает выручить почти в три раза меньше средств – 1,5 млрд рублей. Черкесское предприятие безуспешно реализуется банком с начало этого года.

В тоже время на «Ставрополь-Авто» уже есть покупатель, который приценивался к заводу недавно.

«Торги прошли, и первый уровень цены просел на 13,92% — неплохое проседание.

Если я правильно понял, то интересующиеся этим активом были, но за такие деньги его брать – таковых не оказалось», – отметил собеседник «Газеты.Ru», знакомы с ситуацией на предприятии.

Из тех автопроизводителей, которые сейчас работают в России, интерес к заводу могут проявить, скорее всего, только китайские автокомпании, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Он указывает на то, что предприятие, благодаря своим мощностям, может вместить сразу двух китайских автопроизводителей.

«Я вижу вполне логичным и ожидаемым, что к этому активу могут проявить компании Chery и Changan. Обе демонстрируют значительный рост на российском рынке, их продукция, что называется, нашла клиента, — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» Бургазлиев. –

Соответственно для развития успеха на рынке им необходима локальная сборочная площадка.

У других, всерьез претендующих на наш рынок китайцев – Haval и Geely (в Белоруссии – «Газета.Ru»), свои заводы уже есть».

Для заключения специнвестконтракта (СПИК) в России китайскому бизнесу придется убедить Минпромторг России, что они, к примеру, смогут локализовать в стране несколько моделей электромобилей, уверен Бургазлиев. Сейчас министерство в рамках «энергетического перехода» (обозначенного президентом Владимиром Путиным на ПМЭФ-2021) заинтересовано в поиске новых технологий, а также в производстве автомобилей с новыми источниками энергии.

Иного мнения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он полагает, что «Ставрополь Авто» — неудачная площадка с точки зрения логистики, поскольку расстояние до порта составляет 450 км.

«У нас во Всеволожске под Санкт-Петербургом стоит не менее, а то и более высокотехнологичный завод Ford.

Уж он выглядит, куда более подходящим по логистике, поскольку тут рядом и санкт-петербургский порт, и основные рынки сбыта техники, да, и автокомпонентный кластер», – приводит свои аргументы Моржаретто.

Впрочем, покупатель на «Ставрополь-Авто» все равно найдется уверен Бургазлиев. Если цена будет привлекательной его может купить кто-то из действующих игроков по принципу, «чтобы не достался конкурентам», уверен эксперт.

В Chery не подтвердили и не опровергли «Газете.Ru» возможную заинтересованность «Ставрополь-Авто», компания Changan не ответила на аналогичный вопрос о заводе. О потенциальных покупателях долгового актива не сообщила пресс-служба «МИнБанка».

Заводы «Дервейс» и «Ставрополь-Авто», некогда принадлежавшие известному на Кавказе бизнесмену Хаджи-Мурату Дереву, остановили работу в ноябре 2018 года. Причиной прекращения работ стали налоговые проверки, которые впоследствии переросли в уголовное дело против владельца заводов. Следствие обвиняет его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следователей, завод направлял ложные данные о праве на налоговый вычет НДС в размере 319,4 млн рублей. По данным РБК, влиятельный бизнесмен сейчас проживает в Лондоне будучи в розыске по обвинению в мошенничестве в России.

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