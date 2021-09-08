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Автомобили

Люстрация тюнеров: ГИБДД накажет за нештатные светодиоды

В регионах начались рейды гаишников по незаконному тюнингу

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Региональные отделения ГИБДД анонсировали проведение рейдов по доработанным водителями автомобилям. Гаишники будут выискивать в потоке машины с нештатными светодиодными фонарями, переделанным кузовом, незаводскими спойлерами и силовыми бамперами. Легализовать получится далеко не каждый вариант тюнинга, выяснила «Газета.Ru».

В Иркутской области стартовал спецрейд «Переоборудование», в ходе которого сотрудники ДПС будут обращать особое внимание на автомобили с различными изменениями и доработками. Об этом «Газете.Ru» рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Иркутской области.

В частности, иркутские сотрудники ДПС проверят законность внесения изменений в конструкцию кузова автомобилей, установки на машины незаводских бамперов, антикрыльев, лебедок и гидравлических подъемников. Также в поле зрения инспекторов попадут дополнительные фары с изменением класса источника света (такие как светодиоды) и газобаллонное оборудование. В последнем случае будет проверяться периодичность освидетельствования и соответствие технических параметров газовых баллонов с данными их паспортов.

Иркутские автоинспекторы помимо прочего под особый контроль возьмут и лесовозы.

«Нередко владельцы обычного бортового грузовика самостоятельно переделывают его в лесовоз, устанавливая манипуляторы и другое оборудование, не получив на это разрешение. Кроме того, у нас часто встречаются грузовики-вахтовки, с кустарными будками, в которых перевозят людей»,

— сообщили в ГИБДД Иркутской области.

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МВД РФ

Похожие облавы на любителей тюнинга в течение месяца запланированы и в других областях. Например, аналогичный рейд в конце месяца начнется в Воронеже, заявили «Газете.Ru» в ГУ МВД по Воронежской области.

На местах такие спецмероприятия обычно проводятся с учетом региональных особенностей местного автопарка. К примеру, на Кубани в поле зрения инспекторов ДПС в первую очередь попадут переделанные внедорожники, на которых проводятся джип-туры для отдыхающих, рассказали в пресс-службе ГИБДД Краснодарского края. В ведомстве отметили, что нередко такие автомобили не отвечают элементарным требованиям безопасности.

«Внедорожники, на которых проводится так называемый «джиппинг», порой не оборудованы даже ремнями безопасности, часто на них приварены дополнительные сидения. С 1 мая владельцам таких автомобилей было вынесено более 3,8 тыс. постановлений за нарушение правил перевозки пассажиров, а также эксплуатацию транспортных средств с неисправностями», — заявил представитель ГИБДД в беседе с «Газетой.Ru» .

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МВД РФ

Кроме того, в период сельскохозяйственных работ краснодарские автоинспекторы часто обнаруживают переделанные из обычных фургонов микроавтобусы, в которых перевозят рабочих. Как отметили в местном ГИБДД,

нередко вместо стандартных сидений в таких автомобилях установлены пластиковые лавочки и домашние табуретки.

В Карелии и Красноярском крае инспекторы уже проверяют тюнингованные машины в постоянном режиме без спецмероприятий, сообщили «Газете.Ru» в региональных ГИБДД.

Снять нельзя поставить

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Обнаружив на дороге автомобиль с теми или иными доработками, сотрудники ГИБДД выписывают водителю штраф в размере 500 рублей по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление авто с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена»), одновременно автомобилист получает предписание на устранение изменений в конструкции в течение дести суток. В противном случае

сотрудники МРЭО могут прекратить регистрацию транспортного средства и объявить номерные знаки в розыск,

предупреждает президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

«В подобных ситуациях необходимо обращаться в суд с требованием о проведении экспертизы, которая и должна установить, безопасны или нет проведенные изменения», — советует правозащитник.

На время судебных разбирательств и проведения такой экспертизы действие предписания, выданного автоинспекторами, будет приостановлено. Владелец тюнингованного автомобиля может самостоятельно обратиться в сертифицированную лабораторию, чтобы узаконить переделки машины, не дожидаясь, пока его остановит гаишник, добавляет Травин.

В одной из таких лабораторий заявили «Газете.Ru», что узаконить можно далеко не все доработки машины.

«Дополнительные световые приборы абсолютно точно придется снимать. Если автомобиль с нестандартной подвеской, силовыми бамперами, то в Москве и Подмосковье решить вопрос с ними, скорее всего, тоже не получится», — сообщили в сервис-центре, оказывающем услуги по оформлению переоборудования транспортных средств.

В неформальной беседе представитель лаборатории пообещал узаконить лифтованный внедорожник с нештатными «грязевыми» шинами, а также со шноркелем и фарами, установленными на крыше.

«Оформлять будем все, скорее всего, в Туле: в Москве что-то сделать сейчас нереально.

С подготовкой заключения и оформлением в ГИБДД стоить все будет около 80 тыс. рублей и займет минимум месяц»,

— пообещал собеседник.

Закон — дышло

Проблема с доработанными машинами во многом связана с неточными формулировками в законодательстве, отмечает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его словам, решить ее могло бы четкое разделение: какие именно изменения требуют заключения о безопасности из лабораторий, а какие нет.

«Мы неоднократно обращались в ГИБДД с просьбой внести ясность в этот вопрос.

Ответ у гаишников один: любые изменения в конструкции автомобиля требуют заключения об их безопасности»,

— уточняет эксперт.

В итоге даже если автомобилист установил сертифицированную деталь (экспедиционный багажник, шноркель дополнительный спойлер и т.д), разрешенную автопроизводителем, гаишники все равно требуют предоставить заключение из лаборатории, сетует Шапарин.

По его словам, за рубежом машины с небезопасными доработками выявляют не полицейские на дороге, а специалисты пунктов техосмотра. Они обладают знаниями и оборудованием, позволяющими определить, влияет ли конкретное изменение на безопасность или нет.

«У нас, как показывают последние события, техосмотр планируют фактически отменить. Тем самым полностью отдав вопрос о безопасности тюнинга автоинспекторам на дороге», — заключает вице-президент Национального автомобильного союза.

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