Без автосервисов и «ракушек»: кого не коснется гаражная амнистия

Владельцы гаражей, которые используют их в качестве автосервиса, не подпадают под действие закона о так называемой «гаражной амнистии», вступающего в силу в первый день осени, предупреждают законодатели. В некоторых случаях не получится легализовать машиноместо в многоярусном паркинге и «гараж-ракушку». В законе много нечетких формулировок, это спровоцирует бюрократию и затраты на «посредников» на местах, предупреждают эксперты.

Владельцы гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года (когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ) смогут с 1 сентября легализовать свое имущество, обратившись в органы местного самоуправления. Об этом рассказал в понедельник 30 августа на пресс-конференции один из соавторов закона о так называемой «гаражной амнистии» председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что процедура амнистирования будет бесплатной для собственников таких строений, и что она носит заявительный характер. Действие документа не будет распространяться на машиноместа в многоярусных паркингах, а также на гаражи, которые используются не по своему прямому назначению.

«Если будет установлено, что гараж используется не для временного хранения транспортного средства, а в качестве автосервиса или сдается в аренду под склад, то в его легализации владельцу может быть отказано», — заявил парламентарий.

Что касается машиномест на многоярусных паркингах, то, по словам депутата, вопрос с ними был решен еще три года назад (в 2017 году вступили в силу поправки в ГК РФ, признающие машиноместа объектом недвижимости и позволяющие поставить их на кадастровый учет - прим. «Газеты.Ru»). Более 90% таких объектов уже оформлены в собственности или в аренду, утверждает парламентарий.

Несите справки

Гаражная амнистия автоматически распространяется на капитальные или некапитальные боксы, расположенные в гаражных кооперативах (ГСК). Для легализации сооружений, установленных вне ГСК, например, во дворах или пустырях, владельцу необходимо будет предоставить «любой документ, подтверждающий законность получения земельного участка».

Воспользоваться правом на гаражную амнистию смогут не только люди, которым изначально выделили сами гаражи или участки под их строительство, но также их наследники или те, кто на законных основаниях пользовался данным гаражом.

Амнистия должна затронуть несколько миллионов автомобилистов. В качестве доказательств, подтверждающих законность возведения и пользования гаражом, власти будут обязаны принять абсолютно любые документы, предоставленные владельцем.

«В законе специально не указан закрытый, исчерпывающий перечень документов, доказывающих легитимность того или иного гаража: это даст возможность владельцам узаконить такое строение, предоставив абсолютно любые имеющиеся на него справки, чеки или выписки»,

— сообщил Крашенинников.

В качестве примера документов, которые органы местного самоуправления будут обязаны принять для оформления гаража, он называет справку из органа власти о выделении гражданину земельного участка под строительство бокса или о распределении гаража, книжку члена гаражного кооператива. Также подтверждающими документами могут быть признаны договор о подключении гаража к электроснабжению или даже сохранившаяся квитанция об оплате электричества.

Отсутствии четкого перечня документов, которые органы местного самоуправления должны принимать для легализации гаражей, могут привести к путанице и злоупотреблениям со стороны чиновников, считает координатор движения «Общество Синих Ведёрок» Петр Шкуматов. По его словам, любые неточности в том или ином законе, как правило, трактуются чиновниками на местах не в пользу гражданина. Он предполагает, что вскоре могут возникнуть некие «общества друзей владельцев гаражей», которые за определенную плату станут оказывать консультационные услуги по подготовке документов для гаражной амнистии.

«С большой долей вероятности, документы, подготовленные с помощью таких «консультантов», станут приниматься без проблем. А вот человека, обратившегося напрямую, чиновники будут заворачивать с формулировками, вроде «не представлен полный пакет документов», --заявил «Газете.Ru» правозащитник.

Что делать с «ракушками»

Гаражи-укрытия, часто именуемые «ракушками», под действие закона «О гаражной амнистии» не подпадают, подчеркнул Крашенинников.

«Мы долго обсуждали, распространять ли действие закона на некапитальные гаражи или нет. В итоге было принято решение, что и они также будут попадать под гаражную амнистию. Однако на «ракушки» и самовольные постройки, взведённые без каких-либо разрешающих документов, закон распространяться не будет», — заявил парламентарий.

Сейчас, шансов легализовать «ракушки» у их владельцев, действительно, немного, соглашается вице-председатель «Движения автомобилистов России», почетный адвокат России Леонид Ольшанский. В обозримой перспективе ситуация с такими гаражами может измениться. По его словам, изначально аналогичная ситуация была и с дачной амнистией, которая тоже не предусматривала возможности легализации значительной части строений на приусадебных участках. Однако после внесения ряда поправок, владельцы таких строений все же получили возможность зарегистрировать их в установленном порядке.

«Мы будем настаивать на внесении в нынешний закон поправок, которые позволят узаконить свое имущество и владельцам так называемых «ракушек». В конце концов такой бокс, по сути, ничем не отличается от некапитального гаража, сваренного из листов железа, на который амнистия все же распространяется», — поделился планами Ольшанский.

Пока же автомобилистам, которым грозит снос незарегистрированных гаражей, юрист рекомендует обращаться в суд со ссылкой на ст.35 Конституции РФ, гласящей что «Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения».