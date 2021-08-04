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Автомобили

Россиянам дали скидки на несуществующие машины

Максимальная скидка при покупке российского электромобиля составит 625 тыс. руб.

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Чтобы стимулировать спрос на электрокары, государство готово компенсировать покупателям четверть от их стоимости, если электромобиль был выпущен в России. Автопроизводители же не верят в успех электромобилей в России и запускать их в производство пока не намерены. Эксперты считают, что даже серьезные скидки не заставят автомобилистов пересесть на электрокары.

Минэкономразвития и Минпромторг России договорились о размере и условиях скидки для покупателей электромобилей. Обсуждение шло в рамках выработки механизма стимулирования спроса, предусмотренного «Концепцией развития электротранспорта в России» (документ готовит Минэк).

Скидка для покупателей электрокаров, собранных в нашей стране, составит 25% от их стоимости, сообщила пресс-служба министерства.

Ее можно будет получить, при покупке электрокара стоимостью не дороже 2,5 млн рублей. Таким образом, максимальный размер скидки составит 625 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития.

«До конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

В 2024-2025 годах условием ее получения станет наличие на электромобиле отечественной батареи или мелкоузловая сборка электрокара, предусматривающая сварку и окраску кузова»,

— подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В 2026-2030 годах преференции будут действовать только в отношении электрокаров, у которых кузов был сварен и окрашен на российском заводе и аккумуляторная батарея выпущена в нашей стране. В Минэкономразвития подчеркивают, что скидка будет действовать на приобретение полностью электрической модели: на автомобили с гибридными технологиями она распространяться не будет.

Скидку, как удалось выяснить «Газете.Ru», предоставят по аналогии с госпрограммой льготного автокредитования: если автовладелец подходит под условия господдержки, то к его первоначальному взносу по кредиту правительство добавит 25% стоимости автомобиля.

Как будто их внес сам будущий хозяин машины.

Условия хорошие

Власти предлагают автопроизводителям очень либеральные условия для запуска производства электрокаров в нашей стране, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Но даже они, полагает он, вряд ли заинтересуют инвесторов вкладываться в развитие выпуска электромобилей в России.

«До 2030 года, согласно «Концепции развития электротранспорта», 10% новых машин, которые продаются в России, должны быть на электротяге. С учетом прогноза объемов этого рынка в 2-2,1 млн штук,

речь идет примерно о продаже 200 тыс. электрокаров ежегодно. Я не верю в эти цифры

и предпосылок, чтобы изменить мнение у меня нет», — заявил «Газете.Ru» эксперт.

По оценкам Бургазлиева, электрокар стоимостью до 2,5 рублей – это модель компактного класса или субкомпактный кроссовер. Он полагает, что даже с учетом скидки, большая часть потенциальных покупателей за эти деньги все же сделает выбор в пользу автомобиля классом выше. Например, обратит внимание на среднеразмерный кроссовер или автомобиль сегмента D, не говоря уже о подержанных 2-3-летних моделях.

Инвестиций в запуск электрокаров требуется заметно меньше, чем автомобилей с ДВС, особенно когда есть необходимые производственные мощности, полагает Бургзалиев.

«Renault-Nissan, Haval и любой другой автопроизводитель, имеющий в своей линейке модель на электротяге, вполне мог бы вывести ее на наш рынок и начать ее сборку в России. Все упирается в спрос: экономически невыгодно начинать производство модели тиражом менее 25-30 тыс. штук в год. Думаю, что

даже при самых благоприятных условиях, в ближайшие 3-4 года мы с трудом дотянем до 10 тыс. проданных электрокаров в год»,

— прогнозирует Бургазлиев.

Интерес автопроизводителей к производству в нашей стране электрокаров могли бы подстегнуть гарантии спроса со стороны государства на эти модели. К примеру, заказы крупных структур, вроде Почты России. Это потянуло бы и рост спроса на электромобили со стороны обычных автомобилистов, считает эксперт.

Автопроизводители не хотят запускать в России производство электрокаров, пока занимают выжидательную позицию.

«Нам не составит труда оперативно наладить выпуск электрической модели, поскольку «АвтоВАЗ», как часть Renault обладает всеми необходимыми технологиями. Вопрос исключительно в спросе на электромобили в нашей стране», – заявил «Газете.Ru» директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

По его словам, принять решение о запуске электрической модели, волжский автозавод сможет, только когда увидит, что такой спрос есть, и он экономически обоснован. Похожей позиции придерживаются и в российском представительстве компании Skoda, выпускающей автомобили в Калуге и Нижнем Новгороде.

«Мы следим за развитием российского рынка электромобилей, но пока говорить о выводе таких моделей марки Skoda слишком рано», — сообщил руководитель направления PR Skoda Auto Россия Тимур Алиев.

В российском офисе китайской автокомпании Haval ключевым значением для владения автомобилем (а, следовательно, и предложением товара) с полностью электрическим приводом считают развитие инфраструктуры зарядных станций.

«Пока рано говорить о локализации электромобилей в России. Мы проанализируем дальнейшую тенденцию спроса», — заявил «Газете.Ru» исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего.

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