Минобороны РФ: группировка «Центр» не дала ВСУ прорваться на юго-востоке Гришино

Бойцы группировки российских войск «Центр» продолжают ликвидировать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил РФ пресекли одну попытку украинских формирований прорваться на юго-востоке населенного пункта Гришино в ДНР. В наступлении участвовали бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, они пытались вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ударам подверглись места скопления украинских формирований в районе Новопавловки в Днепропетровской области и недалеко от 10 населенных пунктов в ДНР. Среди них — Марьевка, Белицкое, Шевченко, Удачное, Криворожье, Вольное, Сергеевка, Грузское, Ивановка и Гришино.

«Потери противника составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортер M113 производства США, три боевые бронированные машины», — подчеркнули в МО.

Там добавили, что ВСУ также лишились пяти орудий полевой артиллерии и шести автомобилей.

Ранее пленный солдат ВСУ обвинил командование в нежелании выводить окруженных военных из Димитрова.