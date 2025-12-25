На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские войска пресекли попытки ВСУ прорваться у Гришино в ДНР

Минобороны РФ: группировка «Центр» не дала ВСУ прорваться на юго-востоке Гришино
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Центр» продолжают ликвидировать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), окруженных в городе Димитрове (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что за прошедшие сутки подразделения Вооруженных сил РФ пресекли одну попытку украинских формирований прорваться на юго-востоке населенного пункта Гришино в ДНР. В наступлении участвовали бойцы 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, они пытались вернуть под свой контроль ранее утраченные позиции.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и бригады Национальной гвардии Украины», — говорится в заявлении.

Из него следует, что ударам подверглись места скопления украинских формирований в районе Новопавловки в Днепропетровской области и недалеко от 10 населенных пунктов в ДНР. Среди них — Марьевка, Белицкое, Шевченко, Удачное, Криворожье, Вольное, Сергеевка, Грузское, Ивановка и Гришино.

«Потери противника составили более 445 военнослужащих, танк, бронетранспортер M113 производства США, три боевые бронированные машины», — подчеркнули в МО.

Там добавили, что ВСУ также лишились пяти орудий полевой артиллерии и шести автомобилей.

Ранее пленный солдат ВСУ обвинил командование в нежелании выводить окруженных военных из Димитрова.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Откажут, даже если деньги есть: почему взять автокредит в 2026-м станет крайне сложно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами