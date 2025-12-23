Женщина заявила, что родила Майли Сайрус в 12 лет

Американка Джейми Ли, называющая себя биологической матерью Майли Сайрус, заявила, что забеременела ею в 12 лет. Об этом пишет Metro.

45-летняя Джейми Ли подала несколько отклоненных судом исков против родителей певца, Билли Рэя и Тиш Сайрус, за «нарушение усовий контракта, мошенничество и введение в заблуждение, намеренное доведение до нервного срываи незаконное вмешательство в родительские права».

Билли Рэй назвал обвинения «абсурдными», а Ли обязали выплатить 7500 долларов в качестве судебных издержек.

Теперь Ли подаст новый иск в Малибу, где живет 33-летняя Майли, и потребует проведения теста ДНК.

«Я никогда не хотела впутывать Майли в это дело. Но она — улика, которую я должна доказать, что стала жертвой сексуальной эксплуатации и потом родила ребенка», — говорит она.

Ли утверждает, что в детстве ее продала банда, связанным с картелями.

'Я специально выбрала имя Майли, как только поняла, что беременна, из-за всех тех миль, которые я проехала, будучи жертвой торговли людьми. Я хотела, чтобы это имя было единственным в своем роде, которое можно было бы связать именно со мной», — говорит женщина.

Однако семья Сайрус утверждает, что Майли при рождении назвали Дестини Хоуп Сайрус. Майли объясняет, что ее псевдоним — сокращение от «Смайли» («улыбчивая» на английском).

Кроме того, американка утверждает, что хотела отдать своего ребенка Джулии Робертс. семье Осборнов и Хиллари Клинтон.

