На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Женщина заявила, что родила Майли Сайрус в 12 лет

Заявившая о родстве с певицей Сайрус американка потребовала сделать ДНК-тест
true
true
true
close
Mario Anzuoni/Reuters

Американка Джейми Ли, называющая себя биологической матерью Майли Сайрус, заявила, что забеременела ею в 12 лет. Об этом пишет Metro.

45-летняя Джейми Ли подала несколько отклоненных судом исков против родителей певца, Билли Рэя и Тиш Сайрус, за «нарушение усовий контракта, мошенничество и введение в заблуждение, намеренное доведение до нервного срываи незаконное вмешательство в родительские права».

Билли Рэй назвал обвинения «абсурдными», а Ли обязали выплатить 7500 долларов в качестве судебных издержек.

Теперь Ли подаст новый иск в Малибу, где живет 33-летняя Майли, и потребует проведения теста ДНК.

«Я никогда не хотела впутывать Майли в это дело. Но она — улика, которую я должна доказать, что стала жертвой сексуальной эксплуатации и потом родила ребенка», — говорит она.

Ли утверждает, что в детстве ее продала банда, связанным с картелями.

'Я специально выбрала имя Майли, как только поняла, что беременна, из-за всех тех миль, которые я проехала, будучи жертвой торговли людьми. Я хотела, чтобы это имя было единственным в своем роде, которое можно было бы связать именно со мной», — говорит женщина.

Однако семья Сайрус утверждает, что Майли при рождении назвали Дестини Хоуп Сайрус. Майли объясняет, что ее псевдоним — сокращение от «Смайли» («улыбчивая» на английском).

Кроме того, американка утверждает, что хотела отдать своего ребенка Джулии Робертс. семье Осборнов и Хиллари Клинтон.

Ранее сообщалось, что сын Джона Траволты может оказаться правнуком Элвиса Пресли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами