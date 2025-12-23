Премьер Гренландии оценил желание США захватить остров

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен выразил сожаление на фоне заявлений представителей США о желании захватить остров. Его слова приводит издание Sermitsiaq.

«Печально, так как эти заявления демонстрируют неуважение. Необходимы более четкие границы. Наша территориальная целостность и наше право на самоопределение основаны на международном праве и не могут быть просто проигнорированы», — сказал премьер.

22 декабря губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри поблагодарил Дональда Трампа за назначение на должность специального посланника по Гренландии и подтвердил намерение страны приобрести остров.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

