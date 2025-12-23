На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка из Москвы за месяц отдала мошенникам почти 45 млн рублей

РИА Новости: в Москве пенсионерка отдала мошенникам почти 45 млн рублей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Москве полицейские задержали пособницу телефонных мошенников, которая помогла украсть у пенсионерки почти 45 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

67-летняя москвичка почти месяц общалась по телефону с неизвестными. Аферисты запугали пенсионерку уголовным преследованием за финансирование преступлений. Они убедили пожилую женщину передать деньги курьеру для зачисления на якобы безопасный счет.

«Пенсионерка четыре раза на протяжении 10 дней встречалась с курьерами на улице Маршала Тухачевского, где передавала им свои накопления. Общий материальный ущерб составил более 44,8 млн рублей», — сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Пособницу злоумышленников, которая приезжала к пострадавшей под видом курьера, удалось задержать. Ею оказалась 26-летняя жительница Москвы. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянка отправила аферистам 8,5 млн рублей, несмотря на вмешательство полиции.

