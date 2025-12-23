Юрист объяснил, зачем повышают штрафы за навязывание услуг

Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал «Газете.Ru», что услуги часто навязывают агрегаторы при продаже авиа- и железнодорожных билетов, автоматически проставляя согласие покупателя на дополнительные страховки. Юрист объяснил, что повышение штрафов позволит эффективнее бороться с нарушениями.

«В апреле президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавцам навязывать дополнительные товары или услуги. Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, анализ правоприменительной практики показывает не только актуальность указанной проблематики, но и множественную вариативность и разнообразие способов совершения хозяйствующими субъектами недобросовестных практик, направленных на навязывание дополнительных товаров. Одной из самых распространенных стала практика, при которой хозяйствующие субъекты при реализации авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом заведомо проставляют в форме основного договора согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования в виде отметки, подтверждающей намерение заключить дополнительный договор (автоматическое согласие). Принятым в апреле 2025 года законом установлен запрет на навязывание потребителю дополнительных услуг путем проставления продавцом автоматических отметок о согласии с их приобретением. Кроме того, закон позволил потребителям отказаться от оплаты навязанных дополнительных услуг и от оплаты выполненных без согласия потребителя дополнительных работ. Размер штрафов за навязывание услуг сейчас может достигать 40 тысяч рублей. По мнению авторов поправок, действующие размеры штрафов выглядят явно недостаточными. Поэтому принятие нового закона и увеличение штрафов позволит эффективнее бороться с нарушителями права потребителей», — сказал он.

23 декабря депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении штрафов за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Теперь должностные лица и индивидуальные предприниматели (ИП) будут платить штрафы за навязывание услуг в размере от 50 до 150 тыс. рублей, тогда как сейчас они составляют от 2 до 4 тыс. рублей. Для юридических лиц санкции составят от 200 до 500 тыс. рублей (сейчас от 20 до 40 тыс. рублей).

До этого Банк России обратился к финансовым организациям с призывом полностью отказаться от практики навязывания клиентам дополнительных услуг. Адвокат Валерий Панасюк говорил в интервью «Газете.Ru», что в России наблюдается новая волна банковского навязывания услуг. По его словам, банки все чаще требуют заключения дополнительных договоров, представляя их как обязательные условия получения своих услуг.

Ранее россиянам объяснили, что делать при навязывании услуг в частных клиниках.