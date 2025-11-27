«Приехал из адской дыры»: работавший на ЦРУ афганец открыл стрельбу у Белого дома

В Вашингтоне накануне Дня Благодарения 29-летний афганец открыл стрельбу около Белого дома. В результате нападения были ранены два сотрудника Национальной гвардии. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом терроризма и преступлением против человечества, а также заявил о необходимости проверки всех людей, въехавших в Штаты из «адской дыры на земле». Власти уже приостановили на неопределенный срок рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу у Белого дома, в результате которой были ранены два нацгвардейца, актом терроризма и преступлением против человечества.

«Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома добавил, что подозреваемый приехал в США из «адской дыры на земле» — Афганистана — в 2021 году при администрации Джо Байдена. Президент США пообещал преступнику «быстрое правосудие» и заявил о необходимости проверять каждого человека, «который прибыл в нашу страну из Афганистана при Байдене».

«Мы должны принять все необходимые меры, чтобы убрать любого иностранца из любой страны, которому здесь не место и который не добавляет [ничего] нашей стране. Если они не могут любить нашу страну, мы их не хотим. Америка никогда не станет прогибаться и уступать перед лицом террора», — уточнил Трамп.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отметил, что афганские беженцы не должны были появиться в стране. Он вспомнил, что в 2021 году критиковал политику Байдена, который «открыл поток непроверенных афганских беженцев», из-за чего сталкивался с обвинениями в расизме. Вэнс назвал произошедшее моментом ясности, свидетельствующим о правоте его давней позиции.

Как сообщила пресс-служба американской Службы гражданства и иммиграции (USCIS), после стрельбы власти США временно прекратили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана.

«Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, немедленно приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки», — уточнили в USCIS, подчеркнув, что защита американских граждан и безопасность страны являются основной задачей ведомства.

Что произошло?

Стрельба недалеко от Белого дома произошла накануне Дня благодарения — 26 ноября примерно в 14:20 (23:20) мск. Очевидцы сообщили РИА Новости, что слышали две очереди выстрелов.

В результате нападения были ранены двое сотрудников Национальной гвардии США, которые были при исполнении и имели при себе служебное оружие. ABC News уточнил, что речь идет о мужчине и женщине. По данным ФБР, оба нацгвардейца после стрельбы находятся в тяжелом состоянии.

Мэр округа Колумбия Мюриел Баузер заявила, что нападение было целенаправленным. Трамп позже назвал произошедшее «чудовищной атакой из засады».

«Двое членов национальной гвардии, служащие в Вашингтоне, были расстреляны в упор», — заявил президент США.

Нападавшего смогли обезвредить коллеги раненых нацгвардейцев, сообщил заместитель начальника столичного департамента полиции Джеффри Кэрролл. Стрелявший в сотрудников Нацгвардии получил ранение и сейчас также находится в больнице.

Что известно о нападавшем?

По данным источников CBS News, в стрельбе подозревают 29-летнего гражданина Афганистана по имени Рахманулла Лаканвал, который въехал в США в 2021 году. Как уточнила The New York Times, в Америку он прибыл в рамках программы администрации Байдена «Приветствие союзников», которая предусматривала въезд граждан Афганистана после вывода из страны американских войск и возвращения к власти талибов (движение внесено в список террористических организаций).

В то же время ABC News сообщил, что Лаканвал подал заявление на предоставление убежища в 2024 году и получил его в 2025-м, уже при администрации Трампа. Такую же информацию приводит и телеканал NBC.

По данным Reuters, у подозреваемого не было криминального прошлого. Более того, как рассказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф, Лаканвал работал на ряд правительственных структур США, в том числе на разведку.

«Администрация [экс-президент США Джо] Байдена оправдала въезд предполагаемого стрелка в Соединенные Штаты в сентябре 2021 года тем, что он ранее работал на правительство США, в том числе на ЦРУ, в составе партнерских сил в Кандагаре, но вскоре после хаотичной эвакуации лишился работы», — уточнил Рэтклифф.