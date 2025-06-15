В Пентагоне прокомментировали сообщения о перекрытии военной базы в Техасе

Представители американской военной базы Форт-Кавасос в Техасе опровергли сообщения о том, что объект был перекрыт из-за неизвестного стрелка. Об этом сообщает телеканал CBS.

При этом в Форт-Кавасос подтвердили, что в популярной зоне отдыха на базе Belton Lake Outdoor (BLORA) действительно произошел инцидент со стрельбой, в который оказались вовлечены два человека. Сейчас происшествие расследуется.

В 2024 году на военной базе США в Джорджии произошла стрельба в жилом доме на территории объекта. Один человек не выжил.

В годовщину трагедии в начальной школе Сэнди-Хук президент США Джо Байден призвал конгресс усилить законы о хранении оружия и ввести запрет на штурмовые винтовки.

Байден также отметил, что за время его президентства были достигнуты важные результаты в борьбе за снижение насилия: принятие закона о контроле за оборотом оружия, который он назвал наиболее значимым за последние три десятилетия.

Ранее в США во время акций протеста произошла стрельба.