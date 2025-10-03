На Западе предостерегли НАТО от давления на Россию

NI: НАТО должно учесть наличие у России ракет «Ярс» при оказании давления на нее

Наличие в арсенале России межконтинентальной ракеты «Ярс» говорит о ее серьезном настрое в отношении возможной ядерной войны, НАТО следует учитывать это при оказании давления на Москву. Об этом пишет издание National Interest (NI).

«Учитывая, что Россия располагает такими системами, как «Ярс», НАТО стоит подумать дважды, прежде чем давить на Кремль», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что при этом действия альянса, наоборот, становятся более конфликтными, а на фоне вопросов украинского кризиса и других проблем напряжение будет стремительно расти. Подчеркивается, что страны Запада сильно недооценивают военный потенциал России.

«Ярс» — межконтинентальная ракета, предназначенная для поражения стратегически важных объектов противников на большой дистанции при помощи ядерных боевых частей.

2 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что с Россией воюют фактически все страны Североатлантического альянса (НАТО). Рассуждая о том, что будет делать Россия в ответ на милитаризацию Европы, он заявил, что ответ будет весьма убедительным.

Ранее Путин сообщил о скором переоснащении ракетных войск стратегического назначения.