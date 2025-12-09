В Европе намерены отправить войска на Украину после прекращения огня

После завершения конфликта на Украине Европа должна будет создать и отправить миротворческие силы на территорию республики с участием Германии. Об этом заявил глава крупнейшей в Европарламенте фракции Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью Augsburger Allgemeine.

По его словам, если будет достигнуто прекращение огня, «Европа должна быть готова его обеспечить».

«Затем настанет время для европейских оперативных структур — с солдатами под европейским флагом. Конечно, в этом будут участвовать и немцы», — заявил Вебер.

Накануне вечером сообщалось, что глава Совета нацбезопасности Украины (СНБО) Рустем Умеров провел в Брюсселе «продуктивную многочасовую встречу» с советниками по вопросам нацбезопасности стран НАТО и Евросоюза. Умеров рассказал, что на встрече обсуждался вопрос о гарантиях безопасности Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности со странами Запада, и прежде всего с США.

